Украине придется согласиться на территориальные потери в войне ради членства в ЕС, — Мерц

Украина может столкнуться с политически сложным сценарием в процессе евроинтеграции, при котором будущее мирное урегулирование с Россией будет предусматривать фактическую потерю контроля над частью территорий. По оценке канцлера Германии Фридриха Мерца, этот вопрос может косвенно повлиять на перспективы вступления страны в Европейский Союз, который остается длительным и сложным процессом.

Как цитирует чиновника издание Reuters, в будущем мирном урегулировании с Россией Украина может оказаться перед выбором, при котором часть ее территорий останется вне контроля Киева. По его словам, в определенный момент может быть подписано как соглашение о прекращении огня, так и полноценный мирный договор, и в этом контексте "часть территории Украины может больше не быть украинской".

В частности, эти компромиссы Мерце связал с более широким контекстом европейской интеграции Украины. Так, по его мнению, в случае принятия подобных решений украинскому руководству придется объяснять их обществу, в частности через демократические механизмы, такие как референдум. И все же подобные шаги могут рассматриваться как часть политической цены за приближение к членству в Европейском Союзе.

"Если президент Владимир Зеленский стремится донести это до своего населения и заручиться поддержкой большинства, в частности через проведение референдума, он одновременно должен сказать гражданам: "Я открыл вам путь в Европу", — цитирует его речь издание.

Отдельно канцлер обратил внимание на то, что процесс приближения Украины к ЕС уже длительное время осложняется внутренними разногласиями среди государств-членов. В частности, он упомянул блокирование со стороны Венгрии, которое тормозило принятие решений относительно дальнейших шагов интеграции.

В то же время Мерц заявил, что быстрое присоединение Украины к ЕС нереалистично, и даже целевые даты, которые ранее озвучивались украинской стороной, в частности 2027 или 2028 год, не соответствуют реальному темпу необходимых реформ. Кроме того, он подчеркнул, что во время войны вступление в ЕС невозможно, а страна должна выполнить критерии относительно верховенства права, антикоррупционной политики и других стандартов блока.

"Зеленский имел идею вступить в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 года нереалистично", — отметил канцлер.

Среди возможных промежуточных шагов Мерц предложил рассмотреть расширение участия Украины в европейских институтах в статусе наблюдателя. По его словам, такая идея обсуждалась на недавнем саммите европейских лидеров, который состоялся на Кипре с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее издание Politico писало, что Украина может столкнуться с усилением конкуренции на пути к вступлению в Европейский Союз из-за появления новых, экономически сильных кандидатов. В то же время в самом ЕС все больше внимания уделяют не экономическим выгодам расширения, а вопросам безопасности, поэтому прецесс евроинтеграции новых стран, в частности Украины, усложняется.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине не стоит предлагать частичное членство ЕС, ведь наша страна должна быть равноправной страной такой, как и все остальные члены