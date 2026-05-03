"Неправильний сигнал для Путіна": у США б'ють на сполох через наміри Трампа вивести військових з Німеччини

Наміри президента Дональда Трампа вивести з Німеччини щонайменше 5000 військовослужбовців США викликали занепокоєння серед американських політиків.

Деякі республіканці побоюються, що таке рішення стане "неправильним сигналом" для російського диктатора Володимира Путіна. Про це пише видання Daily Mail.

Сенатор Роджер Вікер і представник Майк Роджерс, який очолюють комітети з питань збройних сил сенату та палати представників, висловили занепокоєння, що подібний сценарій ризикує "підірвати стримувальний ефект".

"Перечасне скорочення присутності США в Європі до того, як ці можливості будуть повністю реалізовані, ризикує підірвати стримуючий ефект та надіслати неправильний сигнал Володимиру Путіну", — заявили посадовці.

Видання пише, що конгресмени "благали" переглянути рішення щодо виведення військового контингенту США з Німеччини. Вони наполягали на тому, що "в інтересах Америки підтримувати потужний стримувальний чинник у Європі шляхом переміщення цих 5000 американських військовослужбовців на схід".

Посадовці також апелювали тим, що європейські союзники збільшили свої інвестиції у розміщення американських військ. Це сприяє скороченню витрат для американських платників податків та зміцненню передової лінії НАТО.

Трамп зібрався виводити американських військових з Німеччини: що передувало

30 квітня президент Дональд Трамп повідомив, що США розглядають можливість скорочення чисельності американського військового контингенту в Німеччині.

ЗМІ писали, що йдеться про щонайменше 5 тисяч військовослужбовців. Однак 3 травня Дональд Трамп у розмові з журналістами заявив, що ця кількість може бути більшою, передає Clash Report.

"Ми збираємося значно скоротити чисельність військ, і це буде набагато більше, ніж 5000", — відповів американський президент на запитання журналіста.

Нагадаємо, 30 квітня Дональд Трамп назвав канцлера Німеччини Фрідріха Мерца "абсолютно неефективним" і порадив займатися Україною.

Також раніше видання The New York Times писало, що Україна майже не реагує на телефонні діалоги Путіна і Трампа.