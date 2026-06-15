Глава Люфтваффе пообещал ударить по трем регионам РФ, если Путин нападет на НАТО

Генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявил, что Люфтваффе нанесет сокрушительные удары, если Москва атакует союзника по НАТО, но добавил, что рассчитывает, что войны Европы с Россией не будет.

"Сражаться уже сегодня ночью означает: если кто-то позвонит мне сейчас и скажет, что у нас вот такая ситуация, мы должны быть готовы прямо сейчас — и мы готовы", - заявил Нойманн. В качестве очередного предупреждения Москве он подчеркнул, что в НАТО "нет разных зон безопасности", а это значит, что нападение на Эстонию вызовет такие же ответные меры, как и воздушный налет на Лондон. Об этом генерал-лейтенант заявил в интервью The Telegraph в штабе Люфтваффе в Шпандау под Берлином.

Нойманн отметил, что войска НАТО и Люфтваффе, если их вынудят защищаться, атакуют Калининград, стратегически важный российский эксклав, окруженный членами НАТО; Санкт-Петербург, где размещены ключевые военно-морские силы; Кольский полуостров, где Москва накапливает ядерное оружие, и Черное море – родину своего ценного Черноморского флота.

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Потенциальные цели НАТО в России Фото: Скриншот

Заявления главы Люфтваффе являются одними из самых резких со стороны немецких военачальников за последние годы и отражают фундаментальный сдвиг в Берлине в сторону перевооружения и усиления роли в европейской безопасности.

В то время как Великобритания пытается восстановить свою армию и переживает отставку Джона Хили с поста министра обороны и Эла Карнса с поста министра вооруженных сил, Хольгер Нойманн пообещал защиту через НАТО, если Лондон об этом попросит.

Генерал-лейтенант Нойманн руководит программой перевооружения немецких ВВС в рамках мечты Фридриха Мерца о создании "самой сильной армии" в Европе.

Он отметил, что многомиллиардный пакет финансирования, предоставленный его правительством, позволил значительно увеличить запасы систем противовоздушной обороны, включая ракеты Patriot, Iris-T и Arrow 3.

В Германии пообещали ответить России, если она нападет на НАТО

Прежде всего, он хотел развеять опасения, что Германия будет неохотно оказывать сопротивление России, если последняя нападет на более мелких членов НАТО на восточном фланге.

57-летний генерал-лейтенант Нойманн сказал: "Если дело дойдет до конфликта, надеюсь, этого никогда не произойдет, но если это случится, мы будем защищать каждый дюйм нашей территории. Я думаю, это важное послание, особенно для Крайнего Севера и наших балтийских союзников".

"Необходимо четко понимать, что нет зон с разным уровнем безопасности, что НАТО — это НАТО, до последнего сантиметра. Я думаю, нам нужно приложить очень серьезные усилия для того, чтобы с точки зрения безопасности осуществлять наблюдение и, при необходимости, действовать в определенных регионах", - сказал Нойманн.

Глава Люфтваффе выступил с заявлением, затрагивающим все более напряженную дискуссию в Европе о том, готова ли она вступить в войну с Россией в защиту более мелких союзников на восточном фланге НАТО.

Эстония, Латвия и Литва, наряду с Польшей, в последние месяцы сталкиваются с эскалацией российской агрессии, например, с атаками беспилотников и накапливанию российских войск у границ, что, как опасаются западные чиновники, могут стать прелюдией к вторжению.

Любой ответ НАТО на нападение России будет подавляющим, поскольку он будет равносилен противостоянию "32 против X", — заявил командующий ВВС, имея в виду 32 военно-воздушные силы западного альянса.

"Мы будем использовать все имеющиеся у нас ресурсы в Германии, включая военно-воздушные силы и силы НАТО, чтобы защитить нашу страну, наши ценности, наше население и наш союз", - пообещал генерал-лейтенант Нойманн.

Он отдельно отметил, что чувствует связь с Королевскими ВВС Великобритании, поскольку сам проходил обучение на авиабазе RAF Cottesmore в графстве Ратленд. И сказал, что без всяких сомнений, Великобритания является союзником НАТО, поэтому, если возникнет необходимость, что НАТО может развернуть средства противовоздушной обороны в Великобритании для обеспечения защиты.

Глава Люфтваффе призвал отнестись к угрозам от РФ серьезно

Но генерал предостерег союзников от недооценки российских ВВС в свете их относительного отсутствия на поле боя в Украине.

Высказывались предположения, что нежелание России задействовать свои ВВС связано с опасениями по поводу низкой эффективности, а также с более широкими проблемами, касающимися некачественного оборудования, подготовки и морального духа в преддверии 2022 года. Однако генерал-лейтенант Нойманн заявил, что было бы безрассудно делать такие выводы.

Он сказал: "Правило номер один: никогда не недооценивайте своего противника. Поэтому, что бы мы ни видели в Украине, мы всегда должны быть осторожны с оценками типа: "они этого не делают" или "они не могут этого сделать".

Он отметил "высокий уровень адаптивности" в российских вооруженных силах в целом и заявил, что они явно извлекли уроки из четырех лет полномасштабной войны, в то время как страны НАТО жили в мире.

При этом глава Люфтваффе скептически отнесся к идее о том, что Европе следует отдалиться от США после заявлений в Белом доме и опасений, что Дональд Трамп больше не является надежным союзником.

Он сказал: "Я большой поклонник НАТО и трансатлантических связей. Мне не нравится идея европейской автономии. Я хочу быть очень сильным европейским союзником и партнером, который выполняет свою задачу в альянсе, и именно поэтому мы должны сами развивать некоторые критически важные возможности".

В Вашингтоне хотят, чтобы Германия приняла на себя роль Верховного главнокомандующего союзными силами в Европе и руководителя операций НАТО в Европе.

С момента образования НАТО в 1949 году этот пост занимали американские генералы, но администрация Трампа предложила Германии это место.

Это одна из немногих областей, где, по мнению некоторых, Германия цепляется за доктрину безопасности, существовавшую до войны на Украине .

В противном случае, военно-воздушные силы столкнутся с фундаментальным изменением своей роли в НАТО. На протяжении десятилетий задача Люфтваффе в НАТО заключалась в транспортировке и разведке, особенно в Афганистане, где авиаудары вместо этого наносились американскими и британскими пилотами.

В случае начала войны с Россией ожидается, что все немецкие ВВС будут подняты по тревоге на восточный фланг НАТО, чего раньше Германия не желала и не могла сделать.

Генерал-лейтенант Хольгер Нойманн – что известно о главе Люфтваффе

Хольгер родился в 1968 году в Ульме, Западная Германия. В начале 1990-х годов, вскоре после падения Берлинской стены и распада СССР, он прошел подготовку в качестве пилота истребителя. Он пилотировал Tornado и Eurofighter Typhoon, а в 2014 году был направлен в Афганистан.

Генерал Нойманн готов атаковать РФ, если войска Путина атакуют НАТО Фото: Bundeswehr

Его мать работала секретарем в Люфтваффе, и он считает, что это сыграло ключевую роль в его желании стать летчиком-истребителем, а также в его любви к истребителям X-Wing и TIE Fighter из фильмов "Звездные войны".

"Это была моя детская мечта. Моя мама рассказывала мне, что я говорил о желании летать примерно с пяти лет", - вспоминает Нойманн.

Журналисты отмечают, что хотя Нойманн командует военно-воздушными силами с аскетичной, модернистской авиабазы ​​Люфтваффе Коммандо, в его кабинете прослеживаются некоторые черты его более эксцентричной личности. Его драгоценный пилотский шлем, подписанный черным маркером с его позывным "Ястреб", выставлен в шкафу рядом с его рабочим столом. Также у него есть шлем Люка Скайуокера, который тот носил в первом фильме "Звездные войны: Эпизод IV — Новая надежда", вышедшем в 1977 году. И именно в нем Люк уничтожил Звезду Смерти.

На вопрос, готовые ли его соотечественники-немцы противостоять "Дарту Путину", генерал ответил утвердительно. "По моему опыту, — говорит он, — люди гораздо больше готовы, чем кажется, когда дело доходит до дела".

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