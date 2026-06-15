Глава Люфтваффе пообіцяв завдати удару по трьох регіонах РФ, якщо Путін нападе на НАТО

Генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявив, що Люфтваффе завдасть нищівних ударів, якщо Москва атакує союзника по НАТО, але додав, що сподівається, що війни Європи з Росією не буде.

"Боротися вже сьогодні вночі означає: якщо хтось зателефонує мені зараз і скаже, що у нас ось така ситуація, ми маємо бути готові прямо зараз — і ми готові", — заявив Нойманн. Як чергове попередження Москві він підкреслив, що в НАТО "немає різних зон безпеки", а це означає, що напад на Естонію викличе такі ж заходи у відповідь, як і повітряний наліт на Лондон. Про це генерал-лейтенант заявив в інтерв'ю The Telegraph у штабі Люфтваффе в Шпандау під Берліном.

Нойманн зазначив, що війська НАТО та Люфтваффе, якщо їх змусять захищатися, атакуватимуть Калінінград — стратегічно важливий російський ексклав, оточений країнами-членами НАТО; Санкт-Петербург, де розміщені ключові військово-морські сили; Кольський півострів, де Москва накопичує ядерну зброю, і Чорне море – батьківщину свого цінного Чорноморського флоту.

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Потенційні цілі НАТО в Росії Фото: Скриншот

Заяви глави Люфтваффе є одними з найрізкіших з боку німецьких військових керівників за останні роки і відображають фундаментальний зсув у Берліні в бік переозброєння та посилення ролі в європейській безпеці.

У той час як Велика Британія намагається відновити свою армію та переживає відставку Джона Хілі з посади міністра оборони та Ела Карнса з посади міністра збройних сил, Хольгер Нойманн пообіцяв захист через НАТО, якщо Лондон про це попросить.

Генерал-лейтенант Нойманн керує програмою переозброєння німецьких ВПС у рамках мрії Фрідріха Мерца про створення "найсильнішої армії" в Європі.

Він зазначив, що багатомільярдний пакет фінансування, наданий його урядом, дозволив значно збільшити запаси систем протиповітряної оборони, зокрема ракет Patriot, Iris-T та Arrow 3.

У Німеччині пообіцяли відповісти Росії, якщо вона нападе на НАТО

Перш за все, він хотів розвіяти побоювання, що Німеччина неохоче чинитиме опір Росії, якщо та нападе на менших членів НАТО на східному фланзі.

57-річний генерал-лейтенант Нойманн сказав: "Якщо справа дійде до конфлікту — сподіваюся, цього ніколи не станеться, але якщо це трапиться, ми захищатимемо кожен сантиметр нашої території. Я думаю, це важливе послання, особливо для Крайньої Півночі та наших балтійських союзників".

"Необхідно чітко розуміти, що не існує зон з різним рівнем безпеки, що НАТО — це НАТО, до останнього сантиметра. Я думаю, нам потрібно докласти дуже серйозних зусиль для того, щоб з точки зору безпеки здійснювати спостереження і, за необхідності, діяти в певних регіонах", — сказав Нойманн.

Глава Люфтваффе виступив із заявою, яка стосується дедалі гострішої дискусії в Європі щодо того, чи готова вона вступити у війну з Росією на захист менших союзників на східному фланзі НАТО.

Естонія, Латвія та Литва, поряд із Польщею, останніми місяцями стикаються з ескалацією російської агресії, наприклад, з атаками безпілотників та накопиченням російських військ біля кордонів, що, як побоюються західні чиновники, може стати прелюдією до вторгнення.

Будь-яка відповідь НАТО на напад Росії буде нищівною, оскільки вона буде рівнозначна протистоянню "32 проти X", — заявив командувач ВПС, маючи на увазі 32 військово-повітряні сили західного альянсу.

"Ми будемо використовувати всі наявні у нас ресурси в Німеччині, включаючи військово-повітряні сили та сили НАТО, щоб захистити нашу країну, наші цінності, наше населення та наш союз", — пообіцяв генерал-лейтенант Нойманн.

Він окремо зазначив, що відчуває зв’язок із Королівськими ВПС Великої Британії, оскільки сам проходив навчання на авіабазі RAF Cottesmore у графстві Ратленд. І сказав, що без жодних сумнівів Велика Британія є союзником НАТО, тому, якщо виникне необхідність, НАТО може розгорнути засоби протиповітряної оборони у Великій Британії для забезпечення захисту.

Глава Люфтваффе закликав серйозно поставитися до загроз з боку РФ

Однак генерал застеріг союзників від недооцінки російських ВПС з огляду на їхню відносну відсутність на полі бою в Україні.

Висловлювалися припущення, що небажання Росії задіяти свої ВПС пов’язане з побоюваннями щодо низької ефективності, а також із ширшими проблемами, що стосуються неякісного обладнання, підготовки та бойового духу напередодні 2022 року. Однак генерал-лейтенант Нойманн заявив, що було б необачно робити такі висновки.

Він сказав: "Правило номер один: ніколи не недооцінюйте свого супротивника. Тому, що б ми не бачили в Україні, ми завжди маємо бути обережними з оцінками на кшталт: "вони цього не роблять" або "вони не можуть цього зробити".

Він відзначив "високий рівень адаптивності" російських збройних сил загалом і заявив, що вони, очевидно, винесли уроки з чотирьох років повномасштабної війни, тоді як країни НАТО жили в мирі.

При цьому керівник Люфтваффе скептично поставився до ідеї про те, що Європі слід дистанціюватися від США після заяв у Білому домі та побоювань, що Дональд Трамп більше не є надійним союзником.

Він сказав: "Я великий прихильник НАТО та трансатлантичних зв’язків. Мені не подобається ідея європейської автономії. Я хочу бути дуже сильним європейським союзником і партнером, який виконує своє завдання в альянсі, і саме тому ми повинні самі розвивати деякі критично важливі можливості".

У Вашингтоні хочуть, щоб Німеччина взяла на себе роль Верховного головнокомандувача союзними силами в Європі та керівника операцій НАТО в Європі.

З моменту створення НАТО у 1949 році цю посаду обіймали американські генерали, але адміністрація Трампа запропонувала Німеччині цю посаду.

Це одна з небагатьох сфер, де, на думку деяких, Німеччина досі дотримується доктрини безпеки, що існувала до війни в Україні.

В іншому разі військово-повітряні сили зіткнуться з кардинальною зміною своєї ролі в НАТО. Протягом десятиліть завдання Люфтваффе в НАТО полягало в транспортуванні та розвідці, особливо в Афганістані, де авіаудари натомість наносили американські та британські пілоти.

У разі початку війни з Росією очікується, що всі німецькі ВПС будуть перекинуті на східний фланг НАТО, чого раніше Німеччина не хотіла і не могла зробити.

Генерал-лейтенант Хольгер Нойманн – що відомо про керівника Люфтваффе

Хольгер народився 1968 року в Ульмі, Західна Німеччина. На початку 1990-х років, незабаром після падіння Берлінської стіни та розпаду СРСР, він пройшов підготовку як пілот винищувача. Він пілотував літаки Tornado та Eurofighter Typhoon, а в 2014 році був відправлений до Афганістану.

Генерал Нойманн готовий атакувати Росію, якщо війська Путіна атакують НАТО Фото: Bundeswehr

Його мати працювала секретарем у Люфтваффе, і він вважає, що це відіграло ключову роль у його бажанні стати пілотом-винищувачем, а також у його захопленні винищувачами X-Wing і TIE Fighter із фільмів "Зоряні війни".

"Це була моя дитяча мрія. Мама розповідала мені, що я говорив про бажання літати приблизно з п’яти років", — згадує Нойманн.

Журналісти зазначають, що хоча Нойманн командує військово-повітряними силами з аскетичної, модерністської авіабази Люфтваффе "Коммандо", у його кабінеті простежуються деякі риси його більш ексцентричної особистості. Його дорогоцінний пілотський шолом, підписаний чорним маркером з його позивним "Яструб", виставлений у шафі поруч із його робочим столом. Також у нього є шолом Люка Скайуокера, який той носив у першому фільмі "Зоряні війни: Епізод IV — Нова надія", що вийшов у 1977 році. І саме в ньому Люк знищив Зірку Смерті.

На запитання, чи готові його співвітчизники-німці протистояти "Дарту Путіну", генерал відповів ствердно. "З мого досвіду, — каже він, — люди набагато більше готові, ніж здається, коли справа доходить до справи".

Нагадаємо, раніше "Фокус" розповідав , чому Володимир Путін може напасти на країни Балтії, а саме на Естонію.

Раніше США вивели з Литви 1000 військових і назвали це "ротацією". Але невідомо, чи повернуться американські військові до цієї країни.