"Країни Балтії під загрозою": навіщо Путіну "короткий військовий конфлікт" з НАТО

Україна демонструє найкращі результати на полі бою за останні роки, тоді як витрати Росії різко зростають, а її військові успіхи зменшуються. І саме тому глава Кремля може піти на відчайдушний крок — напасти на одну з країн НАТО.

Bloomberg опублікував колонку оглядача Гела Брендса, який припустив, які наступні кроки може зробити Володимир Путін зараз, коли українці відвойовують свою землю, фактично контролюють сухопутний шлях до окупованого Криму, а передові можливості в галузі безпілотних літальних апаратів переломили хід подій на користь ЗСУ. І серед сценаріїв — напад на країни Балтії, а саме на Естонію.

Незважаючи на оптимізм, існують побоювання, що загнаний у кут російський президент Володимир Путін може стати ще небезпечнішим. Київ демонструє кращі результати на полі бою, ніж будь-коли за останні роки. Втрати Росії зростають. І експерти роблять обережні припущення, що Україна зможе зберегти цю тенденцію, можливо, їй нарешті вдасться змусити Москву укласти гідний мир.

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Київ поповнив свій арсенал великою кількістю безпілотників середньої дальності, здатних вражати потяги, вантажівки та інші логістичні цілі на відстані 160 кілометрів і більше від лінії фронту, що ускладнює підкріплення позицій Москвою. Це доповнює складну програму нанесення ударів на великі відстані, що включає безпілотники односторонньої дії та деякі ракети вітчизняної розробки.

Ця програма затьмарила нещодавній парад Перемоги Путіна в Москві, зірвала економічний саміт у Санкт-Петербурзі та завдала удару по нафтовій інфраструктурі, яка лежить в основі військових зусиль Росії.

Щомісячні втрати Росії на полі бою тепер регулярно дорівнюють або перевищують темпи набору новобранців. Незадоволення серед російської еліти зростає; військова економіка зазнає дедалі більшого тиску.

Також, що не менш важливо, змінюється дипломатичний контекст: поразка Віктора Орбана на виборах в Угорщині у квітні позбавила Путіна найкращого європейського союзника та усунула давню перешкоду для подальшого європейського фінансування України.

Але тепер небезпека полягає в тому, що Путін, перебуваючи під тиском, може посилити свої військові дії, але вже не проти України. Кремлівський диктатор давно стверджує, що конфлікт із Києвом — це боротьба проти колективного Заходу. Протягом багатьох років він використовував ядерні погрози, смертоносні диверсії та агресивну гібридну війну, щоб дезорієнтувати прихильників України.

І цей аспект війни загострюється. Наприкінці минулого місяця російський безпілотник завдав удару по багатоквартирному будинку в Румунії, країні-члені Організації Північноатлантичного договору. Російські погрози щодо вразливих країн Балтії стали більш серйозними.

Але при цьому не варто говорити, що Путін збирається розпочати Третю світову війну: його армія ледь справляється з тими бойовими діями, в яких вона бере участь. Але, ймовірно, він сподівається, що військове залякування змусить європейські держави послабити підтримку України або відмовити її від нанесення ударів по російських містах.

Або є ще один варіант: можливо, він вважає, що загроза ескалації спричинить сприятливе дипломатичне втручання з боку президента США Дональда Трампа. Деякі представники НАТО навіть побоюються, що Путін може спровокувати незначний військовий конфлікт — наприклад, окупацію та подальше швидке виведення військ з території Естонії — щоб дискредитувати НАТО і показати європейцям, що Трамп більше їх не підтримує.

Це здається неймовірним сценарієм, але варто пам’ятати, що Путін, який поставив на карту все в Україні, не зможе змиритися з розчаруванням.

"Конфлікт, який зараз складається на користь "хороших хлопців", може стати ще небезпечнішим, перш ніж закінчиться", — вважає Брендс.

Нагадаємо, "Фокус" повідомляв про вибух безпілотника в румунському місті Галац. Президент країни підтвердив, що дрон був російським.

А цього тижня стало відомо, що Путін настільки боїться українських безпілотників, що затягнув антидроновими сітками дорогу, яка веде до його резиденції у Валдаї.