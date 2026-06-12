Страны Балтии под угрозой": зачем Путину "короткий военный конфликт" с НАТО

Украина демонстрирует лучшие результаты на поле боя, чем когда-либо за последние годы, в то время как издержки России резко возрастают, а ее военные успехи сокращаются. И именно поэтому глава Кремля может пойти на отчаянный шаг – напасть на одну из стран НАТО.

Bloomberg опубликовал колону обозревателя Хэла Брэндса, который предположил, какие следующие шаги может предпринять Владимир Путин сейчас, когда украинцы отвоевывают свою землю, фактически контролируют сухопутный путь в оккупированный Крым, а передовые возможности в области беспилотных летательных аппаратов переломили ход событий в пользу ВСУ. И среди сценариев нападение на страны Балтии, конкретно, на Эстонию.

Несмотря на оптимизм, существуют опасения, что загнанный в угол российский президент Владимир Путин может стать более опасным. Киев демонстрирует лучшие результаты на поле боя, чем когда-либо за последние годы. Потери России растут. И эксперты делают осторожные предположения, что Украина сможет сохранить эту тенденцию, возможно, ей наконец удастся заставить Москву заключить достойный мир.

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Киев добавил в свой арсенал большое количество беспилотников средней дальности , способных поражать поезда, грузовики и другие логистические цели на расстоянии 160 километров и более от линии фронта, что затрудняет подкрепление позиций Москвой. Это дополняет сложную программу нанесения ударов на большие расстояния, включающую беспилотники одностороннего действия и некоторые ракеты отечественной разработки.

Эта программа омрачила недавний парад Победы Путина в Москве, сорвала экономический саммит в Санкт-Петербурге и нанесла удар по нефтяной инфраструктуре, которая лежит в основе военных усилий России.

Ежемесячные потери России на поле боя теперь регулярно соответствуют или превышают темпы набора новобранцев. Недовольство среди российской элиты растет; военная экономика испытывает все большее давление.

Также, что не менее важно, меняется дипломатический контекст: поражение на выборах Виктора Орбана в Венгрии в апреле лишило Путина лучшего европейского союзника и устранило давнее препятствие для дальнейшего европейского финансирования Украины.

Но теперь опасность заключается в том, что Путин, находясь под давлением, может усилить свои военные действия, но уже не против Украины. Кремлевский диктатор давно утверждает, что конфликт с Киевом — это борьба против коллективного Запада. На протяжении многих лет он использовал ядерные угрозы, смертоносные диверсии и агрессивную гибридную войну, чтобы дезориентировать сторонников Украины.

И этот аспект войны накаляется. В конце прошлого месяца российский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому в Румынии, стране-члене Организации Североатлантического договора. Российские угрозы в отношении уязвимых стран Балтии стали более серьезными.

Но при этом не стоит говорить, что Путин собирается начать Третью мировую войну: его армия едва справляется с теми боевыми действиями, в которых она участвует. Но, вероятно, он надеется, что военное запугивание заставит европейские государства ослабить поддержку Украины или отговорить ее от нанесения ударов по российским городам.

Или есть еще один вариант: возможно, он считает, что угроза эскалации привлечет благоприятное дипломатическое вмешательство со стороны президента США Дональда Трампа. Некоторые представители НАТО даже опасаются , что Путин может спровоцировать незначительный военный конфликт — например, оккупацию и последующий быстрый вывод войск с территории Эстонии — чтобы дискредитировать НАТО и показать европейцам, что Трамп больше их не поддерживает.

Это кажется невероятным сценарием, но стоит помнить, что Путин, который поставил на карту все в Украине, не сможет смириться с разочарованием.

"Конфликт, который сейчас складывается в пользу "хороших парней", может стать более опасным, прежде чем закончится", — считает Брэндс.

Напомним, Фокус рассказывал о взрыве беспилотника в румынском городе Галац. Президент страны подтвердил, что дрон был российским.

А на этой неделе стало известно, что Путин настолько боится украинских беспилотников, что затянул антидроновыми сетками дорогу, которая ведет к его резиденции на Валдае.