"Путин серьезно напуган": экс-сотрудник ООН объяснил, что не так с антидроновыми сетками на Валдае

Кремлевский диктатор Владимир Путин боится за свою жизнь, и страх — сейчас главный его мотиватор.

Однако антидроновые сети вокруг его резиденции на Валдае, о которых писали СМИ, не имеют никакого смысла в плане защиты от потенциальных угроз жизни главы Кремля, считает Дмитрий Довгополый, кандидат исторических наук, американист, сотрудник ООН в 1987–2019 годах. Своим мнением он поделился в эфире "Киев24".

Гость студии считает, что Путин серьезно напуган.

"Для меня установка этих сеток, учитывая бэкграунд Путина, — это признак того, что Путина на Валдае нет", — отметил эксперт.

По его словам, российский лидер "является мастером создания альтернативной реальности".

"Как говорил мой коллега, эти сетки не имеют никакого смысла И я с ним согласен. Такие сети имеют смысл только для того, чтобы ввести в заблуждение потенциального нападающего. Я считаю, что он может скрываться где угодно. У него, как писали, 12 резиденций. Где он находится сейчас, никому неизвестно", — констатировал Довгополый.

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Тем временем СМИ сообщают о том, что страх Путина относительно безопасности распространился и на его семью. Его дочерей Катерину Тихонову и Марию Воронцову перевезли на Валдай, где находится самая охраняемая резиденция Путина за почти два миллиарда евро. И там проживает его любовница Алина Кабаева с сыновьями от кремлевского диктатора.

Он также распорядился провести срочные проверки российской системы видеонаблюдения из-за опасений, что она может быть взломана его врагами и раскрыть его передвижения из Валдайского дворца.

Напомним, боясь покушения, Владимир Путин велел отключить камеры наблюдения, чтобы его не могли выследить. Включили их только когда систему полностью изолировали.