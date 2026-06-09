Крепость Валдай: Путин перевез дочерей и внуков в секретное убежище под охрану ПВО

В условиях боевых потерь, обвала экономики и частых атак украинских беспилотников, российский диктатор все больше опасается, что кто-то попытается его свергнуть. А потому он перенес свою страхи и на близких, спрятав своих дочерей.

Катерину Тихонову и Марию Воронцову перевезли на Валдай. Именно там находится самая охраняемая резиденция Путина за почти два миллиарда евро. И там проживает его любовница Алина Кабаева с сыновьями от Путина, сообщает Mirror.

73-летний диктатор также распорядился провести срочные проверки российской системы видеонаблюдения из-за опасений, что она может быть взломана его врагами и раскрыть его передвижения из Валдайского дворца.

Резиденция на Валдае

Кроме этого, его имение в Новгородской области, где под постоянной охраной живут его сыновья Иван, 11 лет, и Владимир, 6 лет, имеет собственную систему противовоздушной обороны. И его охраняет целая армия.

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Журналисты подчеркивают, что когда в Санкт-Петербурге, родном городе Путина, проходил экономический форум, рядом горел НПЗ, атакованный дронами. Но он снова отказался от встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, хоть тот и предложил остановить войну в открытом письме.

Путин теперь в ужасе от возможного нападения после того, как иранский аятолла Хаменеи был убит Израилем, который, проникнув в систему слежки Тегерана, установил его местонахождение. Дальние удары Киева наглядно продемонстрировали неспособность Путина защитить свою страну от войны. Так что, отказываясь прекратить войну, он усиливает меры безопасности.

Замужняя дочь Путина, 41-летняя мультимиллионерша Мария Воронцова, переехала во дворец в Валдай вместе со своей 39-летней сестрой Катериной Тихоновой. С ними также переехали их дети. У Воронцовой их, по слухам, двое, у второй дочери – один.

Валдайский комплекс — одно из самых защищенных мест в России. По словам осведомленных источников, там также находится современный бункер. План Путина, по всей видимости, состоит в том, чтобы максимально обезопасить дочерей и трех внуков от вероятного нападения.

Резиденция Валдай находится примерно в 370 км к северо-западу от Москвы. Однако еще одна дочь Путина, 23-летняя Луиза Розова, предположительно там не проживает и в основном находится в Париже. Ее мать — бывшая пассия Путина Светлана Кривиногих, 51-летняя уборщица, ставшая директором банка и владелицей стриптиз-клуба. Она, видимо, не удостоилась приглашения на Валдай.

Мать старших дочерей Путина, бывшая первая леди России Людмила Путина, скорей всего, находится не в России. Она развелась с кремлевским лидером в 2014 году. Через два года она вышла замуж за бизнесмена Артура Очеретного, который моложе своей супруги на 21 год. В последний раз ее видели, когда она направлялась во Францию.

Напомним, Фокус писал, как, боясь покушения, Владимир Путин велел отключить камеры наблюдения, чтобы его не могли выследить. Включили их только когда систему полностью изолировали.