Из Путиной в Очеретную: что случилось с женой президента РФ после развода

Людмила Путина полностью ушла из публичного пространства, однако это не значит, что после расставания с мужем-президентом ее жизнь никому не интересна.

Чем глубже увязает российский президент Владимир Путин в Украине, против которой развязал кровавую войну 24 февраля, тем больше мир интересует, какими будут его дальнейшие шаги и судьба в целом, а также дела сердечные первого человека РФ.

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Личную жизнь глава РФ держит в строжайшей тайне и предпочитает воздерживаться от ее обсуждения, постоянно уходя от прямых вопросов на эту тему. Однако информация о его бывшей жене Людмиле, которая сейчас носит фамилию Очеретная, все же доступна в Сети.

Людмила Шкребнева родилась в 1958 году в Калининграде в семье рабочего ремонтно-механического завода и кассира автотранспортного предприятия.

Во время учебы в школе Людмила ходила в драмкружок, в старших классах была очень активной комсомолкой, а после окончания учебы мечтала стать актрисой. Однако этой мечте сбыться было не суждено. Получив аттестат, девушка поступила в Калининградский технический институт, который оставила через два года. С тех пор она успела поработать почтальоном, учеником токаря-револьверщика на калининградском заводе "Торгмаш", где получила 2-й токарный разряд, санитаркой в городской больнице, руководила драмкружком в доме пионеров и даже трудилась стюардессой на внутренних линиях в калининградском филиале "Аэрофлота".

В 1986 году Людмила закончила Ленинградский госуниверситет по специальности филолог-романист, а с 1990 по 1994 год преподавала в ЛГУ на кафедре усовершенствования учителей немецкий язык. Кроме немецкого, она владеет французским, испанским и португальским языками.

Знакомство и брак с Путиным

Со своим будущим (а теперь уже бывшим) мужем Людмила Шребнева впервые встретилась в Ленинграде. Их общий друг пригласил Путина вместе со многими друзьями посмотреть спектакль Аркадия Райкина. Молодые люди понравились друг другу, между ними завязались отношения. При этом Путин скрывал, что он был сотрудником КГБ, на протяжении большей части их трехлетнего романа.

28 июля 1983 года они расписались во Дворце бракосочетания на улице Петра Лаврова, а свадьбу справили на невском речном трамвайчике.

[ + – ] Свадьба Владимира Путина и Людмилы Шкребневой Фото: Из открытых источников

За годы брака у пары родились дочери Мария (28 апреля 1985) и Екатерина (31 августа 1986). Обе дочери, появившиеся на свет в Германии, где их отец тогда работал шпионом КГБ, были названы в честь бабушек. Сестры окончили частную гимназию с углубленным изучением немецкого языка в Санкт-Петербурге, а в 2000-м перешли на домашнее обучение. Закончив среднюю школу, обе поступили в Санкт-Петербургский государственный университет. Мария Путина окончила биологический факультет, а ее младшая сестра стала специалистом по истории и культуре Дальнего Востока.

[ + – ] Владимир Путин с женой и новорожденной Марией Фото: Getty Images

До назначения Владимира Путина премьер-министром России в 1999 году Людмила работала московским представителем компании "Телекоминвест".

Будучи первой леди РФ, жена президента максимально избегала внимания прессы и держалась вдали от вспышек фотокамер. Большинство ее публичных выступлений полностью регулировались государственным протоколом. Такой скрытности потакал и супруг, считая, что она "не должна светиться и особо выделяться".

Пока Людмила находилась в тени, в СМИ поползли слухи о том, что ее высокопоставленный муж встречается с бывшей олимпийской гимнасткой Алиной Кабаевой, причем появились они еще до того, как президент развелся, примерно в 2001 году, а в 2015-м стало известно, что гимнастка тайно родила ребенка в швейцарской клинике Clinicа Sant'Anna. Отцовство приписывали именно главе РФ. Кабаеву называли причиной развода Путина, а также поговаривали, что президент тайно женился на ней. Однако эти слухи традиционно опроверг Дмитрий Песков, назвав их "сплетнями и предположениями".

[ + – ] Алину Кабаеву называют тайной женой Путина

Развод по "обоюдному согласию"

Людмила Путина признавалась, что ее жизнь пошла под откос, когда муж стал президентом. Публичная жизнь оказалась для нее тяжелым испытанием. Однако о проблемах в паре говорили давно. Например, в одном из интервью женщина жаловалась, что муж, вопреки данным ранее обещаниям, стал главой ФСБ, что сильно изменило их жизнь:

"Это ужасно. Мы больше не сможем общаться друг с другом. Кошмарная изоляция. Не будет больше возможности путешествовать, куда захотим, не будет больше возможности говорить что захотим. А я только начала жить".

Также в разных СМИ ходили слухи, что Путин не был примерным семьянином и позволял себе оскорблять жену и даже проявлять к ней насилие, а также имел внебрачные связи. Кроме того, он буквально требовал подчинения во всем. Например, когда родилась Мария, мать хотела назвать девочку Наташей, однако ее супруг потребовал, чтобы ребенка назвали Машей в честь его матери. Людмила со слезами на глазах согласилась, потому что понимала: выбора у нее нет.

Несмотря на все слухи о проблемах в браке Путиных, новость об их разводе для многих стала шоком. 6 июня 2013 года Людмила и Владимир публично объявили о том, что они решили расторгнуть свой брак по обоюдному согласию. Это произошло в антракте премьеры балета "Эсмеральда" в Кремле. Позже президент РФ добавил, что они не венчались, поэтому никаких религиозных запретов не было.

"Вся моя деятельность и работа связана с публичностью, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то — нет, но есть люди, которые совершенно с этим не совместимы. Вот Людмила Александровна отстояла эту вахту в девять лет. Это общее решение", – подчеркнул Путин.

[ + – ] Путины объявили о своем разводе 6 июня 2013 года

"Наш брак закончился из-за того, что мы почти не видимся. Владимир полностью погружен в работу. Наши дети выросли, каждый живет своей жизнью… И я очень не люблю публичность", – прокомментировала расставание Людмила Путина.

Жизнь после Кремля

Через два года после развода, в январе 2016-го Людмила вышла замуж за бизнесмена и руководителя Центра развития межличностных коммуникаций и издательского дома "Литературная учеба" Артура Очеретного, который моложе своей супруги на 21 год.

Где сейчас живет Людмила Очеретная, неизвестно. Она владеет квартирами и прочей недвижимостью в Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье, Калининграде, а также является обладательницей виллы во французском Биарице. У нее есть доля в бизнесе по аренде смартфонов "Запросто".

Последний раз ее видели вместе с мужем в аэропорту "Хитроу" и во Франции. С тех пор в публичном пространстве она не появлялась.

[ + – ] Людмила Очеретная в аэропорту Хитроу [ + – ] Артур Очеретный

Напомним, Ксения Собчак утверждала, что именно Людмила настояла на разводе с Владимиром Путиным.