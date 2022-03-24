З Путіної до Очеретної: що трапилося з дружиною президента РФ після розлучення

Людмила Путіна повністю пішла з публічного простору, однак це не означає, що після розлучення з чоловіком-президентом її життя нікому не цікаве.

Чим глибше ув'язає російський президент Володимир Путін в Україні, проти якої розв'язав криваву війну 24 лютого, тим більше світ цікавить, якими будуть його подальші кроки та доля загалом, а також справи сердечні першої людини РФ.

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Особисте життя глава РФ тримає в найсуворішій таємниці і воліє утримуватися від його обговорення, постійно уникаючи прямих запитань на цю тему. Проте інформація про його колишню дружину Людмилу, яка наразі носить прізвище Очеретна, все ж таки доступна в мережі.

Людмила Шкребньова народилася 1958 року в Калінінграді в сім'ї робітника ремонтно-механічного заводу та касира автотранспортного підприємства.

Під час навчання у школі Людмила ходила в драмгурток, у старших класах була дуже активною комсомолкою, а після закінчення навчання мріяла стати акторкою. Однак, цій мрії збутися не судилося. Отримавши атестат, дівчина вступила до Калінінградського технічного інституту, який залишила за два роки. З тих пір вона встигла попрацювати листоношею, учнем токаря-револьверника на калінінградському заводі "Торгмаш", де отримала 2-й токарний розряд, санітаркою в міській лікарні, керувала драмгуртком у будинку піонерів і навіть працювала стюардесою на внутрішніх лініях.

1986 року Людмила закінчила Ленінградський держуніверситет за спеціальністю філолог-романіст, а з 1990 по 1994 рік викладала в ЛДУ на кафедрі удосконалення вчителів німецької мови. Крім німецької, вона володіє французькою, іспанською та португальською мовами.

Знайомство та шлюб з Путіним

Зі своїм майбутнім (а тепер уже колишнім) чоловіком Людмила Шребньова вперше зустрілася в Ленінграді. Їхній спільний друг запросив Путіна разом з багатьма друзями подивитися виставу Аркадія Райкіна. Молоді люди сподобалися одне одному, між ними почалися стосунки. При цьому Путін приховував, що він був співробітником КДБ протягом більшої частини їхнього трирічного роману.

28 липня 1983 року вони розписалися в Палаці одруження на вулиці Петра Лаврова, а весілля справили на невському річковому трамвайчику.

[ + – ] Весілля Володимира Путіна та Людмили Шкребньової Фото: З відкритих джерел

За роки шлюбу в пари народилися дочки Марія (28 квітня 1985 року) та Катерина (31 серпня 1986 року). Обидві дочки, які з'явилися на світ у Німеччині, де їхній батько тоді працював шпигуном КДБ, були названі на честь бабусь. Сестри закінчили приватну гімназію з поглибленим вивченням німецької мови у Санкт-Петербурзі, а 2000-го перейшли на домашнє навчання. Закінчивши середню школу, обидві вступили до Санкт-Петербурзького державного університету. Марія Путіна закінчила біологічний факультет, а її молодша сестра стала фахівцем з історії та культури Далекого Сходу.

[ + – ] Володимир Путін з дружиною та новонародженою Марією Фото: Getty Images

До призначення Володимира Путіна прем'єр-міністром Росії у 1999 році Людмила працювала московським представником компанії "Телекомінвест".

Як перша леді РФ дружина президента максимально уникала уваги преси і трималася далеко від спалахів фотокамер. Більшість її публічних виступів повністю регулювалися державним протоколом. Такій скритності потурав і чоловік, вважаючи, що вона "не повинна світитися і особливо виділятися".

Поки Людмила перебувала в тіні, у ЗМІ поповзли чутки про те, що її високопоставлений чоловік зустрічається з колишньою олімпійською гімнасткою Аліною Кабаєвою, причому з'явилися вони ще до того, як президент розлучився, приблизно 2001 року, а 2015-го стало відомо, що гімнастка таємно народила дитину у швейцарській клініці Clinicа Sant'Anna. Батьківство приписували саме главі РФ. Кабаєву називали причиною розлучення Путіна, а також казали, що президент таємно одружився з нею. Однак, ці чутки традиційно спростував Дмитро Пєсков, назвавши їх "плітками та припущеннями".

[ + – ] Аліну Кабаєву називають таємною дружиною Путіна

Розлучення за "взаємною згодою"

Людмила Путіна зізнавалася, що її життя пішло під укіс, коли чоловік став президентом. Громадське життя виявилося для неї важким випробуванням. Проте про проблеми в парі говорили давно. Наприклад, в одному з інтерв'ю жінка скаржилася, що чоловік, всупереч даним раніше обіцянкам, став головою ФСБ, що сильно змінило їхнє життя:

"Це жахливо. Ми більше не зможемо спілкуватися одне з одним. Жахлива ізоляція. Не буде більше можливості подорожувати, куди захочемо, не буде більше можливості говорити, що захочемо. А я тільки почала жити".

Також у різних ЗМІ ходили чутки, що Путін не був зразковим сім'янином і дозволяв собі ображати дружину та навіть проявляти до неї насильство, а також мав позашлюбні зв'язки. Крім того, він буквально вимагав підпорядкування у всьому. Наприклад, коли народилася Марія, мати хотіла назвати дівчинку Наталкою, проте її чоловік вимагав, щоб дитину назвали Машею на честь його матері. Людмила зі сльозами на очах погодилася, бо розуміла, що вибору в неї немає.

Попри всі чутки про проблеми у шлюбі Путіних, новина про їхнє розлучення для багатьох стала шоком. 6 червня 2013 року Людмила та Володимир публічно оголосили про те, що вони вирішили розірвати свій шлюб за обопільною згодою. Це сталося в антракті прем'єри балету "Есмеральда" у Кремлі. Згодом президент РФ додав, що вони не вінчалися, тому жодних релігійних заборон не було.

"Уся моя діяльність і робота пов'язана з публічністю, з абсолютною публічністю. Комусь це подобається, комусь — ні, але є люди, які абсолютно з цим не сумісні. Ось Людмила Олександрівна відстояла цю вахту в дев'ять років. Це спільне рішення", – наголосив Путін.

[ + – ] Путіни оголосили про своє розлучення 6 червня 2013 року

"Наш шлюб закінчився через те, що ми майже не бачимося. Володимир повністю занурений у роботу. Наші діти виросли, кожен живе своїм життям… І я дуже не люблю публічність", – прокоментувала розлучення Людмила Путіна.

Життя після Кремля

Через два роки після розлучення, у січні 2016-го Людмила вийшла заміж за бізнесмена та керівника Центру розвитку міжособистісних комунікацій та видавничого дому "Літературне навчання" Артура Очеретного, який молодший за свою дружину на 21 рік.

Де наразі живе Людмила Очеретна, невідомо. Вона володіє квартирами та іншою нерухомістю в Санкт-Петербурзі, Москві, Підмосков'ї, Калінінграді, а також є володаркою вілли у французькому Біарриці. Вона має частку в бізнесі з оренди смартфонів "Запросто".

Востаннє її бачили разом із чоловіком в аеропорту "Хітроу" та у Франції. З того часу в громадському просторі вона не з'являлася.

[ + – ] Людмила Очеретна в аеропорту Хітроу [ + – ] Артур Очеретний

Нагадаємо, Ксенія Собчак стверджувала, що саме Людмила наполягла на розлученні з Володимиром Путіним.