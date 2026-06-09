Фортеця Валдай: Путін перевіз доньок і онуків у секретний притулок під охорону ППО

В умовах бойових втрат, обвалу економіки та частих атак українських безпілотників, російський диктатор дедалі більше побоюється, що хтось спробує його повалити. А тому він переніс свої страхи і на близьких, сховавши своїх дочок.

Катерину Тихонову та Марію Воронцову перевезли на Валдай. Саме там розташована найбільш охоронювана резиденція Путіна за майже два мільярди євро. І там проживає його коханка Аліна Кабаєва із синами від Путіна, повідомляє Mirror.

73-річний диктатор також розпорядився провести термінові перевірки російської системи відеоспостереження через побоювання, що її можуть зламати його вороги і розкрити його пересування з Валдайського палацу.

Резиденція на Валдаї

Крім цього, його маєток у Новгородській області, де під постійною охороною живуть його сини Іван, 11 років, і Володимир, 6 років, має власну систему протиповітряної оборони. І його охороняє ціла армія.

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Журналісти підкреслюють, що коли в Санкт-Петербурзі, рідному місті Путіна, проходив економічний форум, поруч горів НПЗ, атакований дронами. Але він знову відмовився від зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, хоч той і запропонував зупинити війну у відкритому листі.

Путін тепер у жаху від можливого нападу після того, як іранського аятолу Хаменеї вбила Ізраїль, який, проникнувши в систему стеження Тегерана, встановив його місцезнаходження. Дальні удари Києва наочно продемонстрували нездатність Путіна захистити свою країну від війни. Тож, відмовляючись припинити війну, він посилює заходи безпеки.

Заміжня дочка Путіна, 41-річна мультимільйонерка Марія Воронцова, переїхала до палацу у Валдай разом зі своєю 39-річною сестрою Катериною Тихоновою. З ними також переїхали їхні діти. У Воронцової їх, за чутками, двоє, у другої дочки — один.

Валдайський комплекс — одне з найбільш захищених місць у Росії. За словами обізнаних джерел, там також розташований сучасний бункер. План Путіна, очевидно, полягає в тому, щоб максимально убезпечити дочок і трьох онуків від імовірного нападу.

Резиденція Валдай розташована приблизно за 370 км на північний захід від Москви. Однак ще одна дочка Путіна, 23-річна Луїза Розова, імовірно, там не проживає і здебільшого перебуває в Парижі. Її мати — колишня пасія Путіна Світлана Кривиногих, 51-річна прибиральниця, яка стала директором банку і власницею стриптиз-клубу. Вона, мабуть, не удостоїлася запрошення на Валдай.

Мати старших доньок Путіна, колишня перша леді Росії Людмила Путіна, найімовірніше, перебуває не в Росії. Вона розлучилася з кремлівським лідером у 2014 році. Через два роки вона вийшла заміж за бізнесмена Артура Очеретного, який молодший за свою дружину на 21 рік. Востаннє її бачили, коли вона прямувала до Франції.

Нагадаємо, Фокус писав, як, боячись замаху, Володимир Путін велів відключити камери спостереження, щоб його не могли вистежити. Увімкнули їх тільки коли систему повністю ізолювали.