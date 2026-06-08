После убийства Хименеи: Путин заподозрил опасность в собственной системе слежки, — FT

Российские спецслужбы временно отключили часть специальной системы видеонаблюдения, которая используется для охраны президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения. Это произошло после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране, которое показало новые возможности искусственного интеллекта для слежки.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ситуацией.

По их словам, систему снова включили только после того, как инженеры проверили ее и попытались полностью изолировать от интернета.

По данным издания, израильская разведка получила доступ к большому массиву записей с дорожных камер Ирана. Это помогло определить точное место и время встречи Хименеи с его ближайшими соратниками 28 февраля. Во время атаки погибли несколько высокопоставленных чиновников иранских силовых структур.

В России обеспокоились тем, что современные технологии искусственного интеллекта позволяют анализировать миллионы часов видео с тысяч камер и быстро находить конкретных людей или модели поведения. Директор ФСБ Александр Бортников на прошлой неделе предупредил региональных руководителей силовых структур о рисках таких систем.

Відео дня

"Недавняя ликвидация высокопоставленных иранских чиновников альянсом США и Израиля является четким предупредительным сигналом", — заявил Бортников. По его словам, местонахождение жертв частично установили через программные "бэкдоры" в системах видеонаблюдения Тегерана.

Как пишет FT, новые инструменты на базе ИИ позволяют искать в видео не только лица или автомобили, но и конкретное поведение. Например, находить людей, которые передают друг другу сумки, меняют внешность или передвигаются по необычным маршрутам.

Россия и раньше имела опасения относительно безопасности Путина, в частности из-за деятельности украинских спецслужб. По информации издания, украинская сторона уже получала доступ к российским дорожным камерам, а также использовала данные мобильных телефонов во время операций против российских военных.

В то же время собеседник FT среди украинских хакеров утверждает, что камеры в Москве, в частности вблизи Кремля, "до сих пор работают и регулярно взламываются". Он не уточнил, имеет ли Украина возможности для масштабного анализа этих данных с помощью искусственного интеллекта.

Напомним, немецкая разведка предупредила о риске возможных операций Ирана в Европе после завершения войны с Израилем и США. В Федеральном ведомстве по охране конституции Германии считают, что Тегеран может усилить преследование оппонентов режима, а также угрозу для еврейских, израильских и американских объектов.

Недавно обозреватель The Independent Роберт Фокс заявил, что поведение Владимира Путина становится все более непредсказуемым, а его последние выступления и заявления свидетельствуют о растущем разрыве с реальностью. По его мнению, это повышает риски новых провокаций со стороны Кремля.