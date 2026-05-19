Немецкая разведка предупредила о риске терактов Ирана против Европы после войны

Немецкая разведывательная служба (BfV) заявила, что после завершения конфликта с Израилем и США Иран может активизировать деятельность своих спецслужб в Европе. В разведке ФРГ предупредили о возможных атаках на еврейские и израильские учреждения и иранских диссидентов.

Немецкая разведывательная служба Федеральное ведомство по охране конституции Германии Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) предупредила, что Иран может активизировать операции против целей в Европе после утихания конфликта с Израилем и США, включая нападения на вероятных оппонентов режима, сообщили Euractiv. BfV отслеживает дела, связанные с лицами, проживающими в Германии, которые ездили в Иран для прохождения военной подготовки или иным образом "поставили себя на службу" иранским властям.

"Эту деятельность расследует контрразведывательный отдел BfV. BfV оценивает, что после окончания войны иранский режим может задействовать свои разведывательные службы для отслеживания и преследования оппонентов режима, включая (про)еврейские, (про)израильские и американские цели, иранских диссидентов и других лиц, которых считают "предателями", — сообщило агентство.

Хотя израильско-американская кампания война ослабила аппарат безопасности Ирана, представители разведки опасаются, что Тегеран может перенаправить ресурсы на зарубежные операции, как только непосредственное давление на режим ослабнет. По данным BfV, иранские разведывательные службы готовы использовать методы, приравниваемые к государственному терроризму.

"Они варьируются от угроз в отношении отдельных лиц до операций по наблюдению, проводимых в рамках подготовки к планам нападений", — заявило агентство.

Из Германии в Иран выехало по меньшей мере несколько десятков человек, которые позже работали на режим. Несколько человек, выехавших из Германии в Иран, участвовали в пропагандистских кампаниях в защиту режима, призывая "каждого иранца, независимо от того, где он находится, внести вклад в защиту родины".

Одним из тех, кто появляется в пропагандистских видео из Тегерана, является Айтак Барани, давний житель Германии и сторонник ХАМАС, которого в прошлом году осудили и оштрафовали во Франкфурте за прославление нападений ХАМАС на Израиль 7 октября.

"Уровень абстрактной угрозы, которую представляют иранские разведывательные службы для (про)еврейских, (про)израильских целей, а также для лиц и групп иранской оппозиции в Германии, остается высоким", — заявило BfV.

В ведомстве добавили, что для спонсируемой государством террористической деятельности иранские разведывательные службы преимущественно полагаются на посредников, связанных с организованными преступными сетями, которые уже действуют в странах-мишенях.

В качестве временной стратегии с меньшими затратами, режим с марта 2026 года полагается на вербовую кампанию, действующую под названием "Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия" (HAYI). По данным BfV, HAYI использует каналы социальных сетей в проиранских и шиитских экстремистских кругах для распространения своей деятельности.

"Ее модель опирается на массовые атаки, совершаемые местными новобранцами, — часто молодыми мелкими преступниками или несовершеннолетними, — с которыми связывались через Snapchat и выплачивали небольшие суммы наличных", — рассказал Euractiv исследователь Адриан Штуни.

Штуни сказал, что задокументировал 17 атак, которые он приписывает HAYI, по всей Европе, большинство из которых касались грубых взрывных устройств или ночных поджогов, утверждая, что такие операции намного дешевле для Корпуса стражей исламской революции Ирана, чем обучение профессиональных оперативников или риск прямого вмешательства государства.

По его словам, постоянный поток инцидентов HAYI низшего уровня рискует перегрузить европейские службы безопасности, заставляя их защищать такие уязвимые цели, как синагоги, школы и общественные центры, одновременно отслеживая растущий объем онлайн-активности.

Напомним, что через Ормузский пролив проходит значительная часть мировых подводных интернет-кабелей между Европой, Азией и странами Персидского залива. CNN со ссылкой на экспертов предупредил, что Иран может использовать эту инфраструктуру как инструмент давления на фоне конфликта с США и Израилем.

