Спас ребенка во время теракта: в Киеве поддержали петицию о чествовании дворника "дяди Саши"

Петиция о почтении памяти дворника Александра Перги, которого в Киеве знали как "дядя Саша", собрала необходимое количество подписей для рассмотрения. Речь идет о мужчине, который во время теракта в Голосеевском районе 18 апреля 2026 года закрыл собой ребенка и погиб от полученных ранений.

Петиция была создана после трагедии в Киеве, сообщается на сайте Киевского городского совета. Тогда вооруженный нападающий открыл огонь по гражданским. Среди пострадавших был 12-летний мальчик, который оказался под угрозой повторного обстрела.

В этот момент дворник Александр Перга, которого местные жители называли дядей Сашей, бросился к ребенку и закрыл его собственным телом. Он получил тяжелые ранения и впоследствии умер в больнице, несмотря на усилия медиков.

"Его поступок является примером мужества, человечности и самопожертвования. В момент смертельной опасности он защитил ребенка, пожертвовав собственной жизнью", — отмечается в петиции.

Перга не был военным или правоохранителем, но в критический момент проявил исключительное мужество и самопожертвование, и его поступок заслуживает официального признания на государственном уровне. В частности, в инициативе говорится о таких формах официального чествования:

"установление мемориальной скульптуры или памятного знака на месте трагедии;

присвоение Александру Григорьевичу Перге городской награды посмертно;

официальное публичное чествование его подвига на уровне города Киева".

Отмечается, что жители района помнят его как доброго и неравнодушного человека, который помогал людям и заботился о дворе. Петиция смогла набрать необходимые шесть тысяч подписей, что открывает возможность для ее официального рассмотрения.

Мужчина занимался дворовым котом, который жил рядом с домом. После его гибели жители решили взять животное под свою опеку, а также в память об Александре высадить во дворе фруктовые деревья.

Напомним, что 18 апреля 2026 года в Голосеевском районе Киева произошла стрельба, которую расследуют как теракт. Вооруженный мужчина открыл огонь по гражданским, в результате чего погибли люди, среди них и дворник Александр Перга.

Ранее мы также информировали, что патрульную полицейскую Анну Дудину обвиняют в том, что она покинула место происшествия во время этой трагедии. Она ранее работала медиком во время событий Революции Достоинства.