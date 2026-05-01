Спас ребенка во время теракта: в Киеве поддержали петицию о чествовании дворника "дяди Саши"
Петиция о почтении памяти дворника Александра Перги, которого в Киеве знали как "дядя Саша", собрала необходимое количество подписей для рассмотрения. Речь идет о мужчине, который во время теракта в Голосеевском районе 18 апреля 2026 года закрыл собой ребенка и погиб от полученных ранений.
Петиция была создана после трагедии в Киеве, сообщается на сайте Киевского городского совета. Тогда вооруженный нападающий открыл огонь по гражданским. Среди пострадавших был 12-летний мальчик, который оказался под угрозой повторного обстрела.
В этот момент дворник Александр Перга, которого местные жители называли дядей Сашей, бросился к ребенку и закрыл его собственным телом. Он получил тяжелые ранения и впоследствии умер в больнице, несмотря на усилия медиков.
"Его поступок является примером мужества, человечности и самопожертвования. В момент смертельной опасности он защитил ребенка, пожертвовав собственной жизнью", — отмечается в петиции.
Перга не был военным или правоохранителем, но в критический момент проявил исключительное мужество и самопожертвование, и его поступок заслуживает официального признания на государственном уровне. В частности, в инициативе говорится о таких формах официального чествования:
- "установление мемориальной скульптуры или памятного знака на месте трагедии;
- присвоение Александру Григорьевичу Перге городской награды посмертно;
- официальное публичное чествование его подвига на уровне города Киева".
Отмечается, что жители района помнят его как доброго и неравнодушного человека, который помогал людям и заботился о дворе. Петиция смогла набрать необходимые шесть тысяч подписей, что открывает возможность для ее официального рассмотрения.
Мужчина занимался дворовым котом, который жил рядом с домом. После его гибели жители решили взять животное под свою опеку, а также в память об Александре высадить во дворе фруктовые деревья.
Напомним, что 18 апреля 2026 года в Голосеевском районе Киева произошла стрельба, которую расследуют как теракт. Вооруженный мужчина открыл огонь по гражданским, в результате чего погибли люди, среди них и дворник Александр Перга.
