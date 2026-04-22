Спас ребенка и погиб: во время теракта в Киеве дворник "дядя Саша" закрыл собой мальчика, — СМИ

Во время теракта в Киеве 18 апреля погибли шесть человек. Седьмая жертва, пожилой мужчина, умер в больнице. Сейчас стало известно, что это дворник Александр Григорьевич, который получил ранения, когда закрыл собой подростка.

"Во время стрельбы местный дворник Александр Григорьевич закрыл собой мальчика", — рассказали ведущие канала "Киев24" во время прямого эфира.

На видео с камер наблюдения и обнародованных записей с бодикамер правоохранителей видно, как стрелок второй раз возвращается к подъезду.

Там прямо на тротуаре сидит раненый ребенок, а рядом лежит его окровавленный папа. В тот момент, когда террорист открывает огонь по ребенку, к мальчику подбегает дворник, хорошо известный всем жителям как дядя Саша. Он закрывает его собой, в тот момент сам попадает под пули.

За жизнь мужчины более суток боролись медики. Из-за тяжелых ранений печени, кишечника и желудка спасти Александра Григорьевича не удалось.

Ведущие отметили, что местные рассказали журналистам, что дядя Саша всегда улыбался к людям и очень любил детей и помогал при случае.

Он за свой счет посадил во дворе елки, а накануне Нового года украшал их конфетами для детей. Ну а когда дети съедали сладкое — вешал снова. Поэтому дети всегда называли его дедом, а он их — внуками. Также он призывал жителей дома в Голосеевском районе Киева сажать во дворе фруктовые деревья, чтобы весной они радовали всех своим цветом, а летом — плодами. Александр Григорьевич увлекался резьбой, делал различные изделия из дерева. Мечтал, что когда завершится война, он смастерит стол вдоль всего дома и отпразднует победу вместе с соседями.

"У мужчины остался котик, который теперь одиноко бродит по подъездам. Жильцы пообещали ухаживать за ним, а еще в память об Александре посадят во дворе деревья", — рассказали ведущие.

Напомним, в Киеве прошел суд над патрульными, которые покинули место теракта в Киеве. Суд избрал меру пресечения подозреваемым в побеге от террориста полицейским Анне Дудиной и Михаилу Дробницкому: содержание под стражей до 18 июня или 266 тысяч грн залога.

Глава министерства внутренних дел Игорь Клименко после теракта в Киеве, уже пообещал усилить подготовку патрульной полиции. К подготовке будут привлекать инструкторов, которые имеют боевой опыт.