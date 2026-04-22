Врятував дитину і загинув: під час теракту в Києві двірник "дядя Саша" закрив собою хлопчика, — ЗМІ

Під час теракту в Києві 18 квітня загинули шестеро людей. Сьома жертва, літній чоловік, помер у лікарні. Нині стало відомо, що це двірник Олександр Григорович, який отримав поранення, коли закрив собою підлітка.

"Під час стрілянини місцевий двірник Олександр Григорович закрив собою хлопчика", — розповіли ведучі каналу "Київ24" під час прямого ефіру.

На відео із камер спостереження і оприлюднених записів із бодікамер правоохоронців видно, як стрілець вдруге повертається до під'їзду.

Там прямо на тротуарі сидить поранена дитина, а поруч лежить його закривавлений тато. У той момент, коли терорист відкриває вогонь по дитині, до хлопчика підбігає двірник, добре відомий усім мешканцям як дядя Саша. Він закриває його собою, у той момент сам потрапляє під кулі.

За життя чоловіка понад добу боролися медики. Через важкі поранення печінки, кишківника і шлунка врятувати Олександра Григоровича не вдалося.

Ведучі зазначили, що місцеві розповіли журналістам, що дядя Саша завжди усміхався до людей та дуже любив дітей і допомагав при нагоді.

Він власним коштом посадив у дворі ялинки, а напередодні Нового року прикрашав їх цукерками для діток. Ну а коли малеча з'їдала солодке — вішав знову. Через це діти завжди називали його дідом, а він їх — онуками. Також він закликав мешканців будинку у Голосіївському районі Києва саджати у дворі фруктові дерева, аби навесні вони радували усіх своїм цвітом, а влітку — плодами. Олександр Григорович захоплювався різьбленням, робив різноманітні вироби із дерева. Мріяв, що коли завершиться війна, він змайструє стіл уздовж усього будинку і відсвяткує перемогу разом із сусідами.

"У чоловіка залишився котик, який тепер самотньо блукає під'їздами. Мешканці пообіцяли доглядати за ним, а ще в пам'ять про Олександра посадять у дворі дерева", — розповіли ведучі.

Нагадаємо, у Києві пройшов суд над патрульними, які залишили місце теракту у Києві. Суд обрав запобіжний захід підозрюваним у втечі від терориста поліцейським Ганні Дудіній і Михайлу Дробницькому: тримання під вартою до 18 червня або 266 тисяч грн застави.

Очільник міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко після теракту в Києві, вже пообіцяв посилити підготовку патрульної поліції. До підготовки залучатимуть інструкторів, які мають бойовий досвід.