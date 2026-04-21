"Житимуть на полігонах": Клименко анонсував посилення підготовки поліції

Очільник міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко після теракту в Києві, під час якого двоє поліцейських втекли з місця події, пообіцяв посилити підготовку патрульної поліції. До підготовки залучатимуть інструкторів, які мають бойовий досвід.

Зокрема, правоохоронці регулярно навчатимуться на полігонах. Про це заявив голова МВС Ігор Клименко під час спілкування з журналістами, передає "РБК-Україна".

"Тепер патрульні поліцейські будуть жити на полігонах по черзі. Ми будемо залучати військовослужбовців, які пройшли бойові дії в складі 1-го та 2-го армійських корпусів Національного гвардії, а також з Державної прикордонної служби. Як інструкторів", — наголосив він.

Він наголосив, що в майбутньому до навчань залучатимуться не тільки патрульні поліцейські, але й інші підрозділи Нацполіції України.

При цьому міністр наголосив, що потрібно не лише, щоб правоохоронці мали тактичні навички щодо дій в екстремальних ситуаціях, але й розвивали необхідну психологічну стійкість до надзвичайних умов.

"Поліцейський має бути готовий до будь-якого сценарію, включно з використанням зброї чи вибухівки. Його завдання — ризикувати заради життя інших", — наголосив Клименко.

При цьому він вважає, що поліцейських необхідно хоча б на один-два місяці відправляти щонайменше у прифронтові регіони, а може навіть і на фронт, аби ті здобули практичний досвід.

За його словами, за дорученням Володимир Зеленський планується переглянути протоколи реагування та програми підготовки поліції.

Теракт у Києві — що відомо

Теракт у Голосіївському районі Києва стався 18 квітня. Він почався з побутового конфлікту, після якого стрілець вийшов на вулицю і дорогою стріляв у людей. Потім він узяв заручників у супермаркеті "Велмарт", де також відкрив стрілянину.

Правоохоронці 40 хвилин намагалися вмовити його скласти зброю і відпустити людей, після чого його ліквідував спецпідрозділ КОРД. Нападника звали Дмитро Васильченков, він народився в РФ, жив у Донецькій області, а потім перебрався до Києва. Сусіди характеризували його як "інтелігентного".

20 квітня в лікарні помер 62-річний чоловік, поранений стрільцем. Він став сьомою жертвою.

Втеча поліцейських з місця теракту

Згодом стало відомо, що під час стрілянини у Києві двоє поліцейських втекли, почувши постріли й залишивши цивільну особу без допомоги.

Фокус також повідомляв, що за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції було розпочато кримінальне провадження. А начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков з позивним "Маршал" подав у відставку.

20 квітня генпрокурор Руслан Кравченко опублікував відео з боді-камер поліцейських, які втекли з місця події та не зупинили стрільця.

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що в поліції мають бути переглянуті всі протоколи реагування, правила підготовки та правила застосування зброї для захисту людей.

А військовий журналіст Юрій Бутусов вважає, що ганебний інцидент із втечею поліцейських з місця теракту на Деміївці має стати сигналом до оновлення правоохоронних органів.