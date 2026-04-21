"Будут жить на полигонах": Клименко анонсировал усиление подготовки полиции

Глава министерства внутренних дел Игорь Клименко после теракта в Киеве, во время которого двое полицейских скрылись с места происшествия, пообещал усилить подготовку патрульной полиции. К подготовке будут привлекать инструкторов, которые имеют боевой опыт.

В частности, правоохранители будут регулярно обучаться на полигонах. Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко во время общения с журналистами, передает "РБК-Украина".

"Теперь патрульные полицейские будут жить на полигонах по очереди. Мы будем привлекать военнослужащих, которые прошли боевые действия в составе 1-го и 2-го армейских корпусов Национальной гвардии, а также из Государственной пограничной службы. Как инструкторов", — подчеркнул он.

Он отметил, что в будущем к учениям будут привлекаться не только патрульные полицейские, но и другие подразделения Нацполиции Украины.

При этом министр подчеркнул, что нужно не только, чтобы правоохранители имели тактические навыки по действиям в экстремальных ситуациях, но и развивали необходимую психологическую устойчивость к чрезвычайным условиям.

"Полицейский должен быть готов к любому сценарию, включая использование оружия или взрывчатки. Его задача — рисковать ради жизни других", — подчеркнул Клименко.

При этом он считает, что полицейских необходимо хотя бы на один-два месяца отправлять как минимум в прифронтовые регионы, а может даже и на фронт, чтобы те получили практический опыт.

По его словам, по поручению Владимир Зеленский планируется пересмотреть протоколы реагирования и программы подготовки полиции.

Теракт в Киеве — что известно

Теракт в Голосеевском районе Киева произошел 18 апреля. Он начался с бытового конфликта, после которого стрелок вышел на улицу и по дороге стрелял в людей. Затем он взял заложников в супермаркете "Велмарт", где также открыл стрельбу.

Правоохранители 40 минут пытались уговорить его сложить оружие и отпустить людей, после чего его ликвидировало спецподразделение КОРД. Нападавшего звали Дмитрий Васильченков, он родился в РФ, жил в Донецкой области, а потом перебрался в Киев. Соседи характеризовали его как "интеллигентного".

20 апреля в больнице скончался 62-летний мужчина, раненный стрелком. Он стал седьмой жертвой.

Бегство полицейских с места теракта

Впоследствии стало известно, что во время стрельбы в Киеве двое полицейских сбежали, услышав выстрелы и оставив гражданское лицо без помощи.

Фокус также сообщал, что по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции было начато уголовное производство. А начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков с позывным "Маршал" подал в отставку.

20 апреля генпрокурор Руслан Кравченко опубликовал видео с боди-камер полицейских, которые скрылись с места происшествия и не остановили стрелка.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что в полиции должны быть пересмотрены все протоколы реагирования, правила подготовки и правила применения оружия для защиты людей.

А военный журналист Юрий Бутусов считает, что позорный инцидент с бегством полицейских с места теракта на Демеевке должен стать сигналом к обновлению правоохранительных органов.