Теракт в Киеве: количество жертв возросло до семи, в больнице умер раненый мужчина

В больнице скончался 62-летний мужчина, раненный стрелком в Голосеевском районе 18 апреля. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии.

"Врачи боролись за его жизнь, но спасти его, к сожалению, не удалось. Сейчас в больницах столицы находятся 7 из раненых в Голосеевском районе. Из них — один ребенок. Из взрослых четверо пострадавших находятся в реанимации. Двое — в отделении политравмы", — сообщил городской голова Виталий Кличко.

Директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан в эфире "Киев 24" подтвердила, что сейчас в медучреждениях находятся еще семеро пострадавших от стрельбы, произошедшей 18 апреля и рассказала больше подробностей.

"К счастью, ребенок в удовлетворительном состоянии, а ее мама уже пришла в сознание... В целом состояние пациентов пока стабильное. Вчера, к сожалению, одного мужчину потеряли", — рассказала Мостепан, отметив, что мужчина умер вечером 19 апреля.

Она уточнила, что все пострадавшие получили огнестрельные ранения.

"Преимущественно стрелок стрелял голова-шея, но также и живот. У кого-то их больше этих ранений, у кого-то меньше. Но все они были изначально тяжелые. И доставлены были с многочисленными огнестрельными ранениями", — рассказала Мостепан.

Теракт в Киеве 18 апреля — что известно

Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева. Стрелок вышел из подъезда, выстрелил в нескольких человек возле дома, в частности в семью с 12-летним мальчиком, спустился по улице, где убил еще двух человек на пути и дошел до местного супермаркета. Там он снова открыл огонь и взял в заложники покупателей и работников магазина. До этого он поджег свою квартиру.

После 40-минутных переговоров с полицией мужчина выстрелил в еще одного заложника и тогда спецназовцы КОРДа ликвидировали стрелка. Остальных заложников освободили.

"Минут 40 мы его уговаривали. Он не реагировал. Поэтому была команда на его ликвидацию", — сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Он также добавил, что нападавший стрелял в упор и шансов выжить у людей, попавших под огонь, почти не было. Стрелок имел зарегистрированное оружие.

Следователи Службы безопасности Украины квалифицировали расстрел гражданских и взятие заложников в Голосеевском районе города Киева как террористический акт.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели людей).

Известно, что нападавшего зовут Дмитрий Васильченков, он родился в России, долгое время жил в Донецкой области, а затем переехал в Киев. В Нацполиции сообщили, что стрельба началась с бытового конфликта, когда мужчина поссорился с соседом и выстрелил в него из травматического пистолета.

Ранее Фокус сообщал о том, что против копов, которые сбежали с места стрельбы, возбудили уголовное дело. Расследование будет проведено объективно и беспристрастно, пообещал генпрокурор Руслан Кравченко.

Впоследствии стало известно об отставке руководителя патрульной полиции Евгения Жукова. Во время брифинга он сообщил, что полностью берет ответственность на себя относительно действий правоохранителей, которые оставили место происшествия.