Теракт у Києві: кількість жертв зросла до семи, в лікарні помер поранений чоловік

У лікарні помер 62-річний чоловік, поранений стрілком в Голосіївському районі 18 квітня. Постраждалий перебував у вкрай важкому стані.

"Лікарі боролися за його життя, але врятувати його, на жаль, не вдалося. Наразі в лікарнях столиці перебувають 7 із поранених у Голосіївському районі. Із них — одна дитина. З дорослих четверо постраждалих перебувають в реанімації. Двоє — у відділенні політравми", — повідомив міський голова Віталій Кличко.

Директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан в ефірі "Київ 24" підтвердила, що зараз у медзакладах перебувають ще семеро постраждалих від стрілянини, що сталася 18 квітня та розповіла більше подробиць.

"На щастя, дитина у задовільному стані, а її мама вже прийшла до свідомості… Загалом стан пацієнтів наразі стабільний. Вчора, на жаль, одного чоловіка втратили", — розповіла Мостепан, зазначивши, що чоловік помер ввечері 19 квітня.

Вона уточнила, що всі постраждалі отримали вогнепальні поранення.

"Переважно стрілок стріляв голова-шия, але також і живіт. В когось їх більше цих поранень, в когось менше. Але всі вони були спочатку тяжкі. І доставлені були з численними вогнепальними пораненнями", — розповіла Мостепан.

Теракт в Києві 18 квітня – що відомо

Інцидент трапився у Голосіївському районі Києва. Стрілець вийшов із під'їзду, вистрілив у кількох людей біля будинку, зокрема в родину з 12-річним хлопчиком, спустився вулицею, де вбив ще двох людей на шляху та дійшов до місцевого супермаркету. Там він знову відкрив вогонь і взяв у заручники покупців та працівників магазину. До того він підпалив свою квартиру.

Після 40-хвилинних перемовин із поліцією чоловік вистрілив у ще одного заручника й тоді спецпризначенці КОРДу ліквідували стрільця. Решту заручників звільнили.

"Хвилин 40 ми його вмовляли. Він не реагував. Тому була команда на його ліквідацію", — повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він також додав, що нападник стріляв упритул і шансів вижити в людей, які потрапили під вогонь, майже не було. Стрілець мав зареєстровану зброю.

Слідчі Служби безпеки України кваліфікували розстріл цивільних і взяття заручників у Голосіївському районі міста Києва як терористичний акт.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей).

Відомо, що нападника звуть Дмитро Васильченков, він народився в Росії, тривалий час мешкав на Донеччині, а потім переїхав до Києва. У Нацполіції повідомили, що стрілянина почалась із побутового конфлікту, коли чоловік посварився із сусідом та вистрелив в нього з травматичного пістолета.

Раніше Фокус повідомляв про те, що проти копів, які втекли з місця стрілянини, порушили кримінальну справу. Розслідування буде проведено об'єктивно та неупереджено, пообіцяв генпрокурор Руслан Кравченко.

Згодом стало відомо про відставку керівника патрульної поліції Євгена Жукова. Під час брифінгу він повідомив, що повністю бере відповідальність на себе щодо дій правоохоронців, які полишили місце події.