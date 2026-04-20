Теракт в Киеве: генпрокурор показал кадры с боди-камер сбежавших полицейских

Двум сотрудникам Управления патрульной полиции в Киеве из-за их действий во время террористического акта сообщено о подозрении в служебная халатности, повлекшей тяжкие последствия

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко опубликовал видео с боди-камер экипажа патрульных, которые прибыли на место стрельбы в Голосеевском районе Киева, но сбежали с места событий.

По его словам, экипаж патрульных прибыл по вызову о стрельбе. На месте они увидели раненых: ребенка, мужчину и женщину, нуждавшихся в неотложной помощи. Рядом были и другие люди, в том числе еще один ребенок.

"Мальчик с огнестрельным ранением просит правоохранителей не спасать его, а помочь отцу. Это проявление невероятного мужества ребенка", отметил генпрокурор.

Патрульный экипаж, имея при себе табельное огнестрельное оружие и все законные основания для его применения, фактически сбежал с места происшествия.

Кравченко констатирует, что из-за бездействия сотрудников полиции вооруженный мужчина продолжил беспрепятственно двигаться по улице и стрелять в беззащитных прохожих.

Он уточнил, что с 16:35 до 18:00 18 апреля в Киеве были убиты шесть человек. К сожалению, сегодня в больнице от полученных ранений скончался еще один человек, ставший седьмой жертвой теракта.

Генпрокурор подчекрнул, что правоохранителями собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении полицейским по ч. 3 ст. 367 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Стрельба в Киеве: что известно

18 апреля в Голосеевском районе Киева стрелок вышел из подъезда, выстрелил в нескольких человек возле дома, в частности в семью с 12-летним мальчиком, спустился по улице Демеевской, где убил еще двух человек на пути и дошел до местного супермаркета "Велмарт". Там он снова открыл огонь и взял в заложники покупателей и работников магазина.

На место оперативно прибыли спецназовцы КОРД, которые начали штурм здания и проведение операции по задержанию.

Как заявил министр внутренних дел Игорь Клименко во время брифинга, правоохранители около 40 минут пытались вести переговоры со стрелком, однако он не реагировал на призывы сложить оружие и фактически игнорировал любые контакты.

Около 18:00 стало известно, что нападавшего обезвредили во время спецоперации. Заложников удалось освободить, им сразу оказали медицинскую помощь.

По данным генпрокурора Руслана Кравченко, мужчина, который устроил стрельбу, был уроженцем Москвы. Также сообщается, что в квартире, где он проживал, одновременно с событиями возник пожар. Отдельно военные уточнили, что он использовал винтовку Kel-Tec SUB-2000 калибра 9×21 мм.

По словам соседей, террорист был "интеллигентным человеком".

Напомним, 12-летний мальчик и его мать пообщались по видеосвязи после теракта. Они оба в больнице.