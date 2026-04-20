Стрельба в Киеве: 12-летний мальчик и его мать впервые увиделись в больнице после теракта

После стрельбы в Голосеевском районе 18 апреля в реанимации находятся под усиленным наблюдением четверо раненых людей.

Всего в больницах Киева сейчас находятся 7 пострадавших лиц. Среди них и 12-летний мальчик и его мама. Их семья во время теракта потеряла двух человек. В частности, это отец мальчика, который погиб во время стрельбы и родная сестра матери ребенка — шестая жертва теракта, которая умерла в больнице. Следовательно, врачи организовали видеовстречу матери и сына. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан.

Чиновница рассказала, что 12-летнего мальчика перевели в профильное отделение, его состояние медики оценивают как стабильное. Следовательно, матери врачи позволили увидеть сына с помощью видеосвязи. По словам медиков, ребенок, получивший ранения, демонстрирует положительную динамику.

"Это очень важный момент не только с медицинской, но и с психологической точки зрения. Возможность не только увидеть своего ребенка впервые после пережитого, но и убедиться, что с ним все хорошо, дает семье силы держаться", — отметила Татьяна Мостепан.

Также она сообщила, что состояние большинства взрослых остается тяжелым, четверо пациентов находятся в отделениях реанимации под усиленным наблюдением. Два человека лечатся в отделении политравмы.

"Я пообщалась с медицинской командой и поблагодарила их за выдержку, за профессионализм и за то, что в самые тяжелые моменты они остаются рядом с людьми. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, врачи постоянно контролируют их состояние", — подчеркнула глава Департамента.

Теракт в Киеве: хронология событий

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева стрелок вышел из подъезда, выстрелил в нескольких человек возле дома, в частности в семью с 12-летним мальчиком, спустился по улице, где убил еще двух человек на пути и дошел до местного супермаркета. Там он снова открыл огонь и взял в заложники покупателей и работников магазина. До этого он поджег свою квартиру.

Соседи рассказали, что стрелок не был разговорчивым, но всегда здоровался.

После непродолжительных переговоров с полицией мужчина выстрелил в еще одного заложника и тогда спецназовцы КОРДа его ликвидировали, а остальных заложников освободили.

Впоследствии стало известно, что нападавшего зовут Дмитрий Васильченков, он родился в РФ, жил в Донецкой области, а затем перебрался в Киев. Правоохранители выяснили, что стрельба началась с бытового конфликта, когда мужчина поссорился с соседом и выстрелил в него из травматического пистолета.

Также Фокус сообщал о том, что против полицейских, которые сбежали с места стрельбы и оставили людей, возбудили уголовное дело.

Впоследствии стало известно об отставке руководителя патрульной полиции Евгения Жукова. Во время брифинга он заявил, что берет ответственность на себя за действия правоохранителей, которые покинули место инцидента.

20 апреля в больнице скончался 62-летний мужчина, раненный стрелком в Голосеевском районе 18 апреля. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии. Сейчас в больницах столицы находятся 7 из раненых в Голосеевском районе.