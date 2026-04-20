Стрілянина у Києві: 12-річний хлопчик і його мати вперше побачилися у лікарні після теракту

Після стрілянини у Голосіївському районі 18 квітня у реанімації перебувають під посиленим наглядом четверо поранених людей.

Загалом у лікарнях Києва наразі знаходяться 7 постраждалих осіб. Серед них і 12-річний хлопчик та його мама. Їх родина під час теракту втратила двох людей. Зокрема, це батько хлопчика, який загинув під час стрілянини та рідна сестра матері дитини — шоста жертва теракту, яка померла у лікарні. Відтак, лікарі організували відеозустріч матері та сина. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан.

Чиновниця розповіла, що 12-річного хлопчика перевели до профільного відділення, її стан медики оцінюють як стабільний. Відтак, матері лікарі дозволили побачити сина за допомогою відеозв’язку. За словами медиків, дитина, яка отримала поранення, демонструє позитивну динаміку.

"Це дуже важливий момент не лише з медичної, а й з психологічної точки зору. Можливість не лише побачити свою дитину вперше після пережитого, а й переконатися, що з ним усе добре, дає родині сили триматися", — зазначила Тетяна Мостепан.

Також вона повідомила, що стан більшості дорослих лишається важким, четверо пацієнтів перебувають у відділеннях реанімації під посиленим наглядом. Двоє осіб лікуються у відділенні політравми.

"Я поспілкувалася з медичною командою та подякувала їм за витримку, за професійність і за те, що в найважчі моменти вони залишаються поруч із людьми. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу, лікарі постійно контролюють їхній стан", — підкреслила очільниця Департаменту.

Теракт у Києві: хронологія подій

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва стрілець вийшов із під'їзду, вистрілив у кількох людей біля будинку, зокрема в родину з 12-річним хлопчиком, спустився вулицею, де вбив ще двох людей на шляху та дійшов до місцевого супермаркету. Там він знову відкрив вогонь і взяв у заручники покупців та працівників магазину. До того він підпалив свою квартиру.

Сусіди розповіли, що стрілок не був говірким, але завжди вітався.

Після нетривалих переговорів з поліцією чоловік вистрілив у ще одного заручника й тоді спецпризначенці КОРДу його ліквідували, а решту заручників звільнили.

З'явилися нові подробиі про стрілка у Києві.

Згодом стало відомо, що нападника звуть Дмитро Васильченков, він народився в РФ, мешкав на Донеччині, а потім перебрався до Києва. Правоохоронці з'ясували, що стрілянина почалась із побутового конфлікту, коли чоловік посварився із сусідом та вистрелив в нього з травматичного пістолета.

Поліція розповіла з чого полася стрілянина у Києві

Також Фокус повідомляв про те, що проти поліцейських, які втекли з місця стрілянини та залишили людей, порушили кримінальну справу.

Згодом стало відомо про відставку керівника патрульної поліції Євгена Жукова. Під час брифінгу він заявив, що бере відповідальність на себе за дії правоохоронців, які лишили місце інциденту.

Евген Жуков подав у відставку

20 квітня у лікарні помер 62-річний чоловік, поранений стрілком в Голосіївському районі 18 квітня. Постраждалий перебував у вкрай важкому стані. Наразі в лікарнях столиці перебувають 7 із поранених у Голосіївському районі.