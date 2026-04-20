Теракт у Києві: генпрокурор показав кадри з боді-камер поліцейських-утікачів

Двом співробітникам Управління патрульної поліції в Києві через їхні дії під час терористичного акту повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко опублікував відео з боді-камер екіпажу патрульних, які прибули на місце стрілянини в Голосіївському районі Києва, але втекли з місця подій.

За його словами, екіпаж патрульних прибув за викликом про стрілянину. На місці вони побачили поранених: дитину, чоловіка і жінку, які потребували невідкладної допомоги. Поруч були й інші люди, зокрема ще одна дитина.

"Хлопчик із вогнепальним пораненням просить правоохоронців не рятувати його, а допомогти батькові. Це прояв неймовірної мужності дитини", — зазначив генпрокурор.

Патрульний екіпаж, маючи при собі табельну вогнепальну зброю і всі законні підстави для її застосування, фактично втік з місця події.

Кравченко констатує, що через бездіяльність співробітників поліції озброєний чоловік продовжив безперешкодно рухатися вулицею і стріляти в беззахисних перехожих.

Він уточнив, що з 16:35 до 18:00 18 квітня в Києві було вбито шістьох людей. На жаль, сьогодні в лікарні від отриманих поранень померла ще одна людина, яка стала сьомою жертвою теракту.

Генпрокурор підкреслив, що правоохоронцями зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру поліцейським за ч. 3 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування триває.

Стрілянина в Києві: що відомо

18 квітня в Голосіївському районі Києва стрілець вийшов із під'їзду, вистрілив у кількох людей біля будинку, зокрема в сім'ю з 12-річним хлопчиком, спустився вулицею Деміївською, де вбив ще двох людей на шляху та дійшов до місцевого супермаркету "Велмарт". Там він знову відкрив вогонь і взяв у заручники покупців і працівників магазину.

На місце оперативно прибули спецпризначенці КОРД, які розпочали штурм будівлі та проведення операції із затримання.

Як заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час брифінгу, правоохоронці близько 40 хвилин намагалися вести переговори зі стрільцем, однак він не реагував на заклики скласти зброю і фактично ігнорував будь-які контакти.

Близько 18:00 стало відомо, що нападника знешкодили під час спецоперації. Заручників вдалося звільнити, їм одразу надали медичну допомогу.

За даними генпрокурора Руслана Кравченка, чоловік, який влаштував стрілянину, був уродженцем Москви. Також повідомляється, що у квартирі, де він проживав, одночасно з подіями виникла пожежа. Окремо військові уточнили, що він використовував гвинтівку Kel-Tec SUB-2000 калібру 9×21 мм.

За словами сусідів, терорист був "інтелігентною людиною".

Нагадаємо, 12-річний хлопчик і його мати поспілкувалися по відеозв'язку після теракту. Вони обидва в лікарні.