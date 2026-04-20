"Нужно пересмотреть правила": Зеленский "прошелся" по полиции после теракта в Киеве

После трагедии в Киеве в полиции должны быть пересмотрены все протоколы реагирования, правила подготовки и правила применения оружия для защиты людей.

Это необходимо для того, чтобы подобное больше не повторилось, заявил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что во время стрельбы в столице патрульные полицейские, прибывшие на вызов, увидев, что происходит, раненых людей, в том числе ребенка, вместо того, чтобы сделать все и остановить убийцу, сбежали.

"Должна быть ответственность. Рассчитываю, что последующие процессуальные шаги относительно них не будут затягиваться", — подчеркнул он, отметив, что должна быть безопасность для всех.

В свою очередь народный депутат Роман Костенко считает, что хоть поступок полицейских и позорный, однако те, кто их критикуют, не имеют понятия, как вести себя в подобных ситуациях.

Сегодня генпрокурор Руслан Кравченко опубликовал видео с боди-камер полицейских, которые сбежали с места происшествия и не остановили стрелка. Тот продолжил расстреливать людей, и на сегодня известно о семи погибших. Среди пострадавших — 12-летний мальчик и его мать. Отца и тетю ребенка застрелил преступник.

После трагедии глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку. Он также написал, что двое патрульных действовали непрофессионально и недостойно, но одно это событие не делает всю полицию плохой.

"Тысячи офицеров ежедневно рискуют жизнью и делают свою работу — тяжелую работу. Спасают жизни граждан, достают из-под завалов, занимаются эвакуацией в зоне боевых действий, задерживают преступников, а также уничтожают врагов на линии соприкосновения", — подчеркнул он.

Теракт в Голосеевском районе Киева произошел 18 апреля. Он начался с бытового конфликта, после которого стрелок вышел на улицу и по дороге стрелял в людей. Затем он взял заложников в супермаркете "Велмарт", где также открыл стрельбу.

Правоохранители 40 минут пытались уговорить его сложить оружие и отпустить людей, после чего он был ликвидирован спецподразделением КОРД. Нападавшего звали Дмитрий Васильченков, он родился в РФ, жил в Донецкой области, а затем перебрался в Киев. Соседи характеризовали его как "интеллигентного".

20 апреля в больнице скончался 62-летний мужчина, раненный стрелком. Он стал седьмой жертвой.