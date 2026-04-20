"Это не голливудское кино": Костенко отреагировал на критику сбежавших полицейских

Гибель семи человек в Киеве, которые стали жертвами массового расстрела, снова подняла вопрос не только о разрешении на ношение короткоствольного оружия украинцами, но и затронула тему компетентности полиции.

Причиной стало то, что экипаж патрульных, прибывший на вызов и имевший при себе табельное оружие, не остановил стрелка, а сбежал с места происшествия. Роман Костенко, народный депутат от фракции "Голос", секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, считает, что поступок полицейских хоть и позорный, но по нему нельзя судить обо всех правоохранителях. Об этом он рассказал в эфире Radio NV.

По его словам, прибывшие на вызов патрульные оказались не готовы к тому, что человек применил оружие.

"Да, они сбежали, и это позорный поступок. Но точно говорить о том, что есть вся патрульная полиция сейчас у нас, мы должны там расформировать или упрекать их за это… Я ведь еще и писал о том, что у нас много случаев, когда патрульная полиция первыми приезжает на вызовы, и никто не пишет: "А давайте поблагодарим патрульную полицию", что-то я мало видел таких", — констатирует он.

Костенко рассказал, что непосредственно участвовал в боевых действиях с патрульными полицейскими, которые воевали и под Киевом, и Херсонскую область освобождали. И сейчас много достойных полицейских защищают свою страну.

"Поэтому еще раз говорю, что мы должны смотреть на все рационально и оценивать конкретные действия конкретных сотрудников, которые, ну, действительно, если посмотреть на видео, вызывают много вопросов", — считает депутат.

Гость эфира отмечает, что в комментариях многие заявляли о том, что полицию нужно отправить на фронт, раздать всем оружие для самозащиты и тому подобное. И такие рассуждения его немало удивили. Он подчеркивает, что большинство из тех, кто это писал, никогда не держали оружие и не были в огневых контактах:

"Все думают, что это будет как в голливудских фильмах. Всех раздадут, они увидят террориста, у него будет на лбу написано, что он террорист и что это плохой человек… И он (человек, который преследует террориста) мастерски достанет пистолет… и он будет против него сражаться".

При этом, констатирует Костенко, психология именно таких боестолковений работает не так, как всем хотелось бы:

"В реальной боевой ситуации может все быть, даже при том, когда у тебя есть оружие, ты можешь не отреагировать или отреагировать не так, как тебе хотелось бы. Я сам был свидетелем даже в боевых действиях, когда у нас в некоторых подразделениях были ребята, которые в мирное время выигрывали первые места по стрельбе, по работе с оружием, а когда случалась реальная боевая ситуация с оружием, они ловили ступор".

После трагедии в Киеве и побега полицейских начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков с позывным "Маршал" подал в отставку. Костенко отмечает, что для этого человека офицерская честь — не пустой звук, и терять таких людей нельзя.

"Во время войны мы не можем просто так разбрасываться профессиональными кадрами из-за не его (Жукова) непосредственных действий неправильных, а двух подчиненных, действия которых нужно исследовать", — подчеркивает он.

Нардеп объяснил, что он смотрит не на картинку, а глубже, поскольку сам руководил подразделениями и видел людей в критических ситуациях.

"Все действуют по-разному. Я хотел бы увидеть тех людей, которые критикуют, просто на том месте, даже с автоматом, с пистолетом, когда вот эта ситуация, если бы они действовали, конечно, даже будучи патрульными полицейскими. Но еще раз: выглядит все так, что люди были неподготовлены, или, скажем так, даже если подготовлены, то не выполнили свое задание. Здесь уже нет сомнений".

Напомним, в отношении сбежавших полицейских возбуждено уголовное производство по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Количество погибших в результате теракта в Киеве выросло до семи. Утром в больнице скончался 62-летний мужчина, который был в критическом состоянии.

Сегодня же пострадавшая женщина увиделась со своим 12-летним сыном по видеосвязи в больнице. Мальчик тоже был ранен. Его отец и тетя стали жертвами стрелка.