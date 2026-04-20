"Це не голлівудське кіно": Костенко відреагував на критику поліцейських-утікачів

Загибель сімох людей у Києві, які стали жертвами масового розстрілу, знову підняла питання не тільки про дозвіл на носіння короткоствольної зброї українцями, а й порушила тему компетентності поліції.

Причиною стало те, що екіпаж патрульних, який прибув на виклик і мав при собі табельну зброю, не зупинив стрільця, а втік із місця події. Роман Костенко, народний депутат від фракції "Голос", секретар комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки, вважає, що вчинок поліцейських хоч і ганебний, але по ньому не можна робити висновки про всіх правоохоронців. Про це він розповів в ефірі Radio NV.

За його словами, патрульні, які прибули на виклик, виявилися не готовими до того, що чоловік застосував зброю.

"Так, вони втекли, і це ганебний вчинок. Але точно говорити про те, що є вся патрульна поліція зараз у нас, що ми повинні там розформувати або дорікати їм за це... Адже я ще й писав про те, що у нас багато випадків, коли патрульна поліція першими приїжджає на виклики, і ніхто не пише: "А давайте подякуємо патрульній поліції", щось я мало бачив таких", — констатує він.

Костенко розповів, що безпосередньо брав участь у бойових діях із патрульними поліцейськими, які воювали і під Києвом, і Херсонську область звільняли. І зараз багато гідних поліцейських захищають свою країну.

"Тому ще раз кажу, що ми повинні дивитися на все раціонально і оцінювати конкретні дії конкретних співробітників, які, ну, дійсно, якщо подивитися на відео, викликають багато запитань", — вважає депутат.

Гість ефіру зазначає, що в коментарях багато хто заявляв про те, що поліцію потрібно відправити на фронт, роздати всім зброю для самозахисту тощо. І такі міркування його чимало здивували. Він підкреслює, що більшість із тих, хто це писав, ніколи не тримали зброю і не були у вогневих контактах:

"Усі думають, що це буде як у голлівудських фільмах. Усіх роздадуть, вони побачать терориста, у нього буде на лобі написано, що він терорист і що це погана людина... І він (людина, яка переслідує терориста) майстерно дістане пістолет... і він буде проти нього боротися".

При цьому, констатує Костенко, психологія саме таких боєзіткнень працює не так, як усім хотілося б:

"У реальній бойовій ситуації може все бути, навіть при тому, коли в тебе є зброя, ти можеш не відреагувати або відреагувати не так, як тобі хотілося б. Я сам був свідком навіть у бойових діях, коли у нас у деяких підрозділах були хлопці, які в мирний час вигравали перші місця зі стрільби, з роботи зі зброєю, а коли траплялася реальна бойова ситуація зі зброєю, вони ловили ступор".

Після трагедії в Києві та втечі поліцейських начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков із позивним "Маршал" подав у відставку. Костенко зазначає, що для цієї людини офіцерська честь — не порожній звук, і втрачати таких людей не можна.

"Під час війни ми не можемо просто так розкидатися фаховими кадрами через не його (Жукова) безпосередні дії неправильні, а двох підлеглих, дії яких потрібно досліджувати", — наголошує він.

Нардеп пояснив, що він дивиться не на картинку, а глибше, оскільки сам керував підрозділами і бачив людей у критичних ситуаціях.

"Усі діють по-різному. Я хотів би побачити тих людей, які критикують, просто на тому місці, навіть з автоматом, з пістолетом, коли ось ця ситуація, якби вони діяли, звичайно, навіть будучи патрульними поліцейськими. Але ще раз: виглядає все так, що люди були непідготовлені або, скажімо так, навіть якщо підготовлені, то не виконали своє завдання. Тут уже немає сумнівів".

Нагадаємо, щодо поліцейських-утікачів порушено кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Кількість загиблих унаслідок теракту в Києві зросла до семи. Уранці в лікарні помер 62-річний чоловік, який був у критичному стані.

Сьогодні ж постраждала жінка побачилася зі своїм 12-річним сином по відеозв'язку в лікарні. Хлопчик теж був поранений. Його батько і тітка стали жертвами стрілка.