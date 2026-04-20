"Потрібно переглянути правила": Зеленський "пройшовся" по поліції після теракту в Києві

Після трагедії в Києві в поліції мають бути переглянуті всі протоколи реагування, правила підготовки та правила застосування зброї для захисту людей.

Це необхідно для того, щоб подібне більше не повторилося, заявив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що під час стрілянини в столиці патрульні поліцейські, які прибули на виклик, побачивши, що відбувається, поранених людей, зокрема дитину, замість того, щоб зробити все й зупинити вбивцю, втекли.

"Має бути відповідальність. Розраховую, що подальші процесуальні кроки щодо них не затягуватимуться", — наголосив він, зазначивши, що має бути безпека для всіх.

Своєю чергою народний депутат Роман Костенко вважає, що хоч вчинок поліцейських і ганебний, проте ті, хто їх критикує, не мають поняття, як поводитися в подібних ситуаціях.

Сьогодні генпрокурор Руслан Кравченко опублікував відео з боді-камер поліцейських, які втекли з місця події та не зупинили стрільця. Той продовжив розстрілювати людей, і на сьогодні відомо про сімох загиблих. Серед постраждалих — 12-річний хлопчик та його мати. Батька й тітку дитини застрелив злочинець.

Після трагедії глава Департаменту патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку. Він також написав, що двоє патрульних діяли непрофесійно і негідно, але одна ця подія не робить усю поліцію поганою.

"Тисячі офіцерів щодня ризикують життям і роблять свою роботу — важку роботу. Рятують життя громадян, дістають з-під завалів, займаються евакуацією в зоні бойових дій, затримують злочинців, а також знищують ворогів на лінії зіткнення", — наголосив він.

Теракт у Голосіївському районі Києва стався 18 квітня. Він почався з побутового конфлікту, після якого стрілець вийшов на вулицю і дорогою стріляв у людей. Потім він узяв заручників у супермаркеті "Велмарт", де також відкрив стрілянину.

Правоохоронці 40 хвилин намагалися вмовити його скласти зброю і відпустити людей, після чого його ліквідував спецпідрозділ КОРД. Нападника звали Дмитро Васильченков, він народився в РФ, жив у Донецькій області, а потім перебрався до Києва. Сусіди характеризували його як "інтелігентного".

20 квітня в лікарні помер 62-річний чоловік, поранений стрільцем. Він став сьомою жертвою.