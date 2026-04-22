Пішла з місця теракту у Києві: патрульна Анна Дудіна була медикинею під час Майдану, — ЗМІ

Поліцейську разом із її напарником звинувачують у службовій недбалості. Сама вона це заперечує та каже, що не працює "в полі" з 2019 року. Її викликали для підсилення, бо в поліції Києва не вистачає людей.

У Києві відбувся суд над патрульними, які не зупинили стрільця в Голосіївському районі під час теракту 18 квітня. Правоохоронців уже відсторонили від роботи, оскільки їхню поведінку визнали такою, що не відповідає статусу поліцейського. У суді одна з патрульних, Анна Дудіна, заявила, що не бачила самого нападника, а тому не могла відкривати вогонь навмання в житловому кварталі, де навколо були люди й багатоповерхівки. Також з'ясувалось, що вона була на Майдані, повідомляє "Слідство. Інфо".

Суд обрав запобіжний захід підозрюваним у втечі від терориста поліцейським Ганні Дудіній і Михайлу Дробницькому: тримання під вартою до 18 червня або 266 тисяч грн застави.

"Дудіна, будучи службовою особою правоохоронного органу, всупереч закону України про національну поліцію, 18.04.2026 року неналежно виконала свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило загибель людей", — сказав Сергій Ходаківський.

Серед ризиків він назвав спотворення доказів і вплив на іншого підозрюваного й свідків. Дудіна також може перешкоджати слідству, або спотворити докази, зазначив прокурор.

Сторона обвинувачення наполягала, що поліцейські могли діяти рішучіше, аби не допустити більшої кількості жертв.

На суді з'ясувалось, що Анна Дудіна брала участь у подіях під час Революції Гідності.

"Я не волонтерила. Я там була майже як медик. Я за першою освітою реабілітолог", — уточнила Анна Дудіна.

Також на свій захист вона повідомила, що не виконує завдання патрульного з 2019 року та була залучена до чергування як підсилення через нестачу особового складу.

"Я не виконую завдання патрульного поліцейського роти з 2019 року. Мене відправили, тому що зараз у патрульній поліції Києва нестача особового складу понад 60%, і працівники апарату змушені виходити на лінію", — сказала Анна Дудіна.

За її словами, у той день вона забезпечувала порядок під час поминальних днів.

"У той день я була на підсиленні, ми забезпечували поминальні дні на Байковому кладовищі. І нас зняли", — додала поліцейська.

Згідно з декларацією Анни Дудіної, жінка не працює патрульною. Вона обіймає посаду старшої інспекторки з питань житлового забезпечення відділу забезпечення діяльності в управлінні патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції. За 2025 рік жінка отримала 481 864 грн заробітної плати, а також 72 672 грн компенсації за оренду житла.

Вона заявила на суді, що не погоджується з обвинуваченнями, не визнає службову недбалість та вважає, що висновки зроблені без перегляду відео з бодікамер.

Анна Дудіна розповіла, що патрульні прибули на виклик, який заявляли як хуліганство. Коли приїхали, побачили людей в крові, серед яких була дитина. Дудіна підійшла до хлопчика і почала розпитувати його про стан. Побачила, що в нього поранення голови, а не в шию, як заявляли прокурори, і що хлопчик не чує. Патрульна двічі намагалася викликати швидку, але 103 не відповідала.

"Нами було прийняте рішення, що я піду по аптечку до автомобіля і буду намагатися додзвонюватися до швидкої допомоги. І я пішла. Злодія на місці події в той час не було. Я відійшла буквально метрів 30 і я почула постріли. Звісно, що я буду шукати укриття. Я не бачила самого стрілка. Я була на відстані. Я не могла дістати свою табельну зброю і почати стріляти туди, куди я не бачу. Кожну хвилину я думала про цього хлопчика, кожну хвилину я думала, як мені повернутися і забрати його", — сказала підозрювана.

За її словами, коли прибув допоміжний екіпаж поліції, хлопчика забрали і передали Дудіній. Патрульна завела хлопчика в ресторан і там очікували на швидку.

Адвокат Михайло Баховський просив для підозрюваної нічний домашній арешт. Він заявив, що оскаржуватиме в апеляційному суді і запобіжний захід для Дудіної.

Теракт у Києві – що відомо

Стрілянина у Києві сталась 18 квітня у Голосіївському районі Києва. Озброєний чоловік підпалив свою квартиру через конфлікт із сусідом, якого підстрелив із травматичного пістолета. Потім він змінив зброю, вийшов на вулицю і почав розстрілювати людей на вулиці та в супермаркеті. Його ліквідувала поліція після невдалих спроб домовитись. Напад кваліфікували як теракт. Внаслідок стрілянини загинули 7 людей (у лікарні помер поранений, який був у вкрай важкому стані). Наразі в лікарнях столиці перебувають 7 постраждалих, з яких одна дитина.

Стрільцем виявився 58-річний Дмитро Васильченков. OSINT-відділ "Телебачення Торонто" встановив, що чоловік уродженець Москви, військовий пенсіонер із проросійськими поглядами. За даними відкритих джерел, він мав українське громадянство, раніше проживав у Бахмуті та у Росії.

В той же день у соцмережах з'явилося відео, де поліцейські нібито тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем. Після інциденту Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо дій поліцейських.

Після трагедії в Києві та втечі поліцейських начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков із позивним "Маршал" подав у відставку.

Також на сайті парламенту вже з'явився проєкт постанови про звільнення Ігоря Клименка з посади міністра внутрішніх справ України.