Ушла с места теракта в Киеве: патрульная Анна Дудина была медиком во время Майдана, — СМИ

Полицейскую вместе с ее напарником обвиняют в служебной халатности. Сама она это отрицает и говорит, что не работает "в поле" с 2019 года. Ее вызвали для усиления, потому что в полиции Киева не хватает людей.

В Киеве состоялся суд над патрульными, которые не остановили стрелка в Голосеевском районе во время теракта 18 апреля. Правоохранителей уже отстранили от работы, поскольку их поведение признали не соответствующим статусу полицейского. В суде одна из патрульных, Анна Дудина, заявила, что не видела самого нападающего, а потому не могла открывать огонь наугад в жилом квартале, где вокруг были люди и многоэтажки. Также выяснилось, что она была на Майдане, сообщает "Слідство. Инфо".

Суд избрал меру пресечения подозреваемым в побеге от террориста полицейским Анне Дудиной и Михаилу Дробницкому: содержание под стражей до 18 июня или 266 тысяч грн залога.

"Дудина, будучи должностным лицом правоохранительного органа, вопреки закону Украины о национальной полиции, 18.04.2026 года неподобающе выполнила свои служебные обязанности из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло гибель людей", — сказал Сергей Ходаковский.

Среди рисков он назвал искажение доказательств и влияние на другого подозреваемого и свидетелей. Дудина также может препятствовать следствию, или исказить доказательства, отметил прокурор.

Сторона обвинения настаивала, что полицейские могли действовать решительнее, чтобы не допустить большего количества жертв.

На суде выяснилось, что Анна Дудина участвовала в событиях во время Революции Достоинства.

"Я не волонтерила. Я там была почти как медик. Я по первому образованию реабилитолог", — уточнила Анна Дудина.

Также в свою защиту она сообщила, что не выполняет задачи патрульного с 2019 года и была привлечена к дежурству как усиление из-за недостатка личного состава.

"Я не выполняю задачи патрульного полицейского роты с 2019 года. Меня отправили, потому что сейчас в патрульной полиции Киева нехватка личного состава более 60%, и работники аппарата вынуждены выходить на линию", — сказала Анна Дудина.

По ее словам, в тот день она обеспечивала порядок во время поминальных дней.

"В тот день я была на усилении, мы обеспечивали поминальные дни на Байковом кладбище. И нас сняли", — добавила полицейская.

Согласно декларации Анны Дудиной, женщина не работает патрульной. Она занимает должность старшего инспектора по вопросам жилищного обеспечения отдела обеспечения деятельности в управлении патрульной полиции в городе Киеве Департамента патрульной полиции. За 2025 год женщина получила 481 864 грн заработной платы, а также 72 672 грн компенсации за аренду жилья.

Фото: Суспільне

Она заявила на суде, что не согласна с обвинениями, не признает служебную халатность и считает, что выводы сделаны без просмотра видео с бодикамер.

Анна Дудина рассказала, что патрульные прибыли на вызов, который заявляли как хулиганство. Когда приехали, увидели людей в крови, среди которых был ребенок. Дудина подошла к мальчику и начала расспрашивать его о состоянии. Увидела, что у него ранение головы, а не в шею, как заявляли прокуроры, и что мальчик не слышит. Патрульная дважды пыталась вызвать скорую, но 103 не отвечала.

"Нами было принято решение, что я пойду за аптечкой к автомобилю и буду пытаться дозваниваться до скорой помощи. И я пошла. Вора на месте происшествия в то время не было. Я отошла буквально метров 30 и я услышала выстрелы. Конечно, я буду искать укрытие. Я не видела самого стрелка. Я была на расстоянии. Я не могла достать свое табельное оружие и начать стрелять туда, куда я не вижу. Каждую минуту я думала об этом мальчике, каждую минуту я думала, как мне вернуться и забрать его", — сказала подозреваемая.

По ее словам, когда прибыл вспомогательный экипаж полиции, мальчика забрали и передали Дудиной. Патрульная завела мальчика в ресторан и там ожидали скорую.

Адвокат Михаил Баховский просил для подозреваемой ночной домашний арест. Он заявил, что будет обжаловать в апелляционном суде и меру пресечения для Дудиной.

Теракт в Киеве — что известно

Стрельба в Киеве произошла 18 апреля в Голосеевском районе Киева. Вооруженный мужчина поджег свою квартиру из-за конфликта с соседом, которого подстрелил из травматического пистолета. Затем он сменил оружие, вышел на улицу и начал расстреливать людей на улице и в супермаркете. Его ликвидировала полиция после неудачных попыток договориться. Нападение квалифицировали как теракт. В результате стрельбы погибли 7 человек (в больнице умер раненый, который был в крайне тяжелом состоянии). Сейчас в больницах столицы находятся 7 пострадавших, из которых один ребенок.

Стрелком оказался 58-летний Дмитрий Васильченков. OSINT-отдел "Телевидения Торонто" установил, что мужчина уроженец Москвы, военный пенсионер с пророссийскими взглядами. По данным открытых источников, он имел украинское гражданство, ранее проживал в Бахмуте и в России.

В тот же день в соцсетях появилось видео, где полицейские якобы убегают от стрелка и оставляют гражданского человека под огнем. После инцидента Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении действий полицейских.

После трагедии в Киеве и побега полицейских начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков с позывным "Маршал" подал в отставку.

Также на сайте парламента уже появился проект постановления об увольнении Игоря Клименко с должности министра внутренних дел Украины.