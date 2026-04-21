Отставка Игоря Клименко с поста главы МВД: в Раду внесли проект постановления

На сайте парламента появился проект постановления об увольнении Игоря Клименко с поста министра внутренних дел Украины.

Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Юлия Яцик (внефракционная), глава подкомитета по вопросам охранной и детективной деятельности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Николай Галушко ("Слуга народа") и Сергей Рудык (член группы "Партія "За майбутнє"). Проект уже получен парламентом и передан на рассмотрение руководства.

Утром Яцик, которая возглавляет подкомитет по вопросам уголовного процессуального законодательства и оперативно-розыскной деятельности Комитета Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности, в эфире "Киев 24" рассказала, что из 100 тысяч полицейских на фронте воюют только восемь тысяч, и задалась вопросом, что полиция делает в тылу.

"Если, как сказал пан Клименко, полиция у нас не научена для войны, она должна быть эффективна в тылу и обеспечивать безопасность граждан на условно безопасной территории: соблюдение общественного порядка, быстрые выезды на вызов, реагирование и превентивные меры: обнаружение оружия, обнаружение фактов подготовки к совершению преступлений", — говорит она.

Но, утверждает депутат, вместо этого мы видим "большое количество заказных преступлений, трофейного неучтенного оружия у людей на руках, которое даже не выявлено полицией".

"Поэтому я считаю, что полицейские в любом случае, которые прошли физподготовку, подготовку по владению оружием, больше подготовлены, чем аграрии, предприниматели или учителя, которых мобилизуют в ТРО или другие роды войск", — подчеркнула парламентарий.

Она считает, что нужно пересмотреть досрочный выход на пенсию сотрудников МВД, а также можно набрать в полицию молодежь после вузов, которая "сможет составить протокол или выехать на вызов".

Что касается постановления, то кроме проекта об увольнении Клименко, она намерена обратиться в Кабмин с инициативой увольнения главы Нацполиции Ивана Выговского, поскольку "существует системная проблема в полиции".

"Если не решать проблему системно, она будет повторяться", — уверена нардеп.

В свою очередь Сергей Рудик объяснил необходимость ухода Клименко в отставку тем, что правоохранительную систему нужно менять.

"Вопрос не только в трагедии в Киеве. В Черновцах — целое полицейское шоу с задержанием волонтера. В Черкасской области — трагедия, убийство ветерана войны и четырех полицейских. Список длинный. Поэтому система нуждается в изменениях!" — подписал он свой комментарий для "Радио Свобода".

Сам министр Клименко пока никак не комментировал проект постановления. После теракта в Киеве, во время которого двое полицейских скрылись с места происшествия, он пообещал усилить подготовку патрульной полиции. К подготовке будут привлекать инструкторов, которые имеют боевой опыт.

Теракт в Киеве — что известно

Теракт в Голосеевском районе Киева произошел 18 апреля. Он начался с бытового конфликта, после которого стрелок вышел на улицу и по дороге стрелял в людей. Затем он взял заложников в супермаркете "Велмарт", где также открыл стрельбу.

Правоохранители 40 минут пытались уговорить его сложить оружие и отпустить людей, после чего его ликвидировало спецподразделение КОРД. Нападавшего звали Дмитрий Васильченков, он родился в РФ, жил в Донецкой области, а потом перебрался в Киев. Соседи характеризовали его как "интеллигентного".

20 апреля в больнице скончался 62-летний мужчина, раненный стрелком. Он стал седьмой жертвой.

Патрульных полицейских, которые сбежали с места происшествия, избрали меру пресечения: 60 дней под стражей с возможностью внесения залога в 266 тысяч гривен.