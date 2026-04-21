"Принимал все меры": полицейский, сбежавший во время теракта в Киеве, объяснил свой поступок

В Печерском районном суде Киева избрали меру пресечения одному из патрульных полицейских, сбежавших с места происшествия 18 апреля, когда в Голосеевском районе мужчина расстреливал прохожих. Правоохранителя взяли под стражу до 18 июня 2026 года с правом на залог в размере 266 тысяч гривен.

Сотруднику Управления патрульной полиции в Киеве Михаилу Дробницкому, который присутствует в зале суда со своим адвокатом, объявили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжелые последствия, сообщает "Укринформ". Аналогичное подозрение объявлено и второму полицейскому.

По информации "Суспільне", прокуроры просили для него меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, которую суд удовлетворил. Адвокат подозреваемого просил для него домашний арест.

Как рассказал в зале суда прокурор Сергей Ходаковский, следователи опросили свидетелей и они рассказали, что патрульные оставили в опасности прохожих, не оказали помощь нуждающимся, а также не приняли необходимые меры, чтобы прекратить стрельбу.

К материалам дела добавили видео с боди-камер полицейских, которое ранее показал генпрокурор Руслан Кравченко, а также кадры, снятые очевидцами.

Как пишет "Гордон", подозреваемый в свое оправдание сказал, что когда стрелок открыл стрельбу, он начать искать укрытие, поскольку находился на открытой местности, и в его сторону стреляли.

"Когда нашел укрытие, принимал все меры, чтобы обнаружить нападавшего и обезвредить его", — уверял он.

Адвокат подозреваемого Михаил Баховский отвергает минимум часть обвинений в сторону своего подзащитного, пишет "Цензор. НЕТ". По его словам, за 6-7 секунд террорист произвел 7 выстрелов.

"Полицейский в это время не оставил никого на произвол. Он зашел в укрытие, из которого мог оценить дальнейшую обстановку и выполнять свои обязанности. На звукозаписи четко зафиксировано, что к началу стрельбы он дает указание своей напарнице — пойти в машину, принести аптечку, дает ей ключи. То есть та часть сообщения о подозрении касается того, что полицейские не принимали меры по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, очевидно, опровергается", — заявил он.

Адвокат подчеркнул, что патрульный не сбежал, а находился в зоне поражения оружия террориста:

"Карабин стреляет на 500 метров. Он нашел автомобиль, из-за которого планировал совершать свои дальнейшие действия. Применять слово "убежал" — неправильно. Из-за таких комментариев, видимо, началось производство, что полицейские сбежали".

Глава МВД Игорь Клименко ранее говорил что 44-летняя патрульная проходила по конкурсу в Департамент патрульной полиции в 2015 году, в рамках первого набора. Она работала в штабе в Департаменте патрульной полиции. Второму патрульному 27 лет. Он окончил Академию патрульной полиции и пришел служить в начале 2024 года.

В результате стрельбы от рук Дмитрия Васильченкова погибли 7 человек, еще более 10 были ранены. Стрелка ликвидировали в ходе штурма супермаркета, где тот удерживал заложников.

Следователи Службы безопасности Украины квалифицировали события в Голосеевском районе как террористический акт.

Напомним, нардеп Роман Костенко назвал поведение сбежавших полицейских позорным, однако считает, что не каждый человек в подобной ситуации способен реагировать адекватно.

После трагедии в Киеве и побега полицейских начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков с позывным "Маршал" подал в отставку.