"Вживав усіх заходів": поліцейський, який утік під час теракту в Києві, пояснив свій вчинок

У Печерському районному суді Києва обрали запобіжний захід одному з патрульних поліцейських, які втекли з місця події 18 квітня, коли в Голосіївському районі чоловік розстрілював перехожих. Правоохоронця взяли під варту до 18 червня 2026 року з правом на заставу в розмірі 266 тисяч гривень.

Співробітнику Управління патрульної поліції в Києві Михайлу Дробницькому, який присутній у залі суду зі своїм адвокатом, оголосили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, повідомляє "Укрінформ". Аналогічну підозру оголошено і другому поліцейському.

За інформацією "Суспільне", прокурори просили для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, який суд задовольнив. Адвокат підозрюваного просив для нього домашній арешт.

Як розповів у залі суду прокурор Сергій Ходаковський, слідчі опитали свідків, і вони розповіли, що патрульні залишили в небезпеці перехожих, не надали допомогу тих, хто цього потребував, а також не вжили необхідних заходів, щоб припинити стрілянину.

До матеріалів справи додали відео з боді-камер поліцейських, яке раніше показав генпрокурор Руслан Кравченко, а також кадри, зняті очевидцями.

Як пише "Гордон", підозрюваний на своє виправдання сказав, що коли стрілець відкрив вогонь, він почати шукати укриття, оскільки перебував на відкритій місцевості, і в його бік стріляли.

"Коли знайшов укриття, вживав усіх заходів, щоб виявити нападника і знешкодити його", — запевняв він.

Адвокат підозрюваного Михайло Баховський відкидає щонайменше частину звинувачень у бік свого підзахисного, пише "Цензор. НЕТ". За його словами, за 6-7 секунд терорист зробив 7 пострілів.

"Поліцейський у цей час не залишив нікого напризволяще. Він зайшов в укриття, з якого міг оцінити подальшу обстановку і виконувати свої обов'язки. На звукозаписі чітко зафіксовано, що до початку стрілянини він дає вказівку своїй напарниці — піти в машину, принести аптечку, дає їй ключі. Тобто та частина повідомлення про підозру, яка стосується того, що поліцейські не вживали заходів щодо надання першої медичної допомоги постраждалим, очевидно, спростовується", — заявив він.

Адвокат підкреслив, що патрульний не втік, а перебував у зоні ураження зброї терориста:

Адвокат підозрюваного спростовує звинувачення Фото: Цензор.НЕТ

"Карабін стріляє на 500 метрів. Він знайшов автомобіль, через який планував здійснювати свої подальші дії. Застосовувати слово "втік" — неправильно. Через такі коментарі, мабуть, почалося провадження, що поліцейські втекли".

Глава МВС Ігор Клименко раніше говорив, що 44-річна патрульна проходила за конкурсом до Департаменту патрульної поліції у 2015 році, в рамках першого набору. Вона працювала в штабі в Департаменті патрульної поліції. Другому патрульному 27 років. Він закінчив Академію патрульної поліції і прийшов служити на початку 2024 року.

Унаслідок стрілянини від рук Дмитра Васильченкова загинули 7 людей, ще понад 10 були поранені. Стрільця ліквідували під час штурму супермаркету, де той утримував заручників.

Слідчі Служби безпеки України кваліфікували події в Голосіївському районі як терористичний акт.

Нагадаємо, нардеп Роман Костенко назвав поведінку поліцейських, які втекли, ганебною, проте вважає, що не кожна людина в такій ситуації здатна реагувати адекватно.

Після трагедії в Києві та втечі поліцейських начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков із позивним "Маршал" подав у відставку.