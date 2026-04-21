Відставка Ігоря Клименка з посади глави МВС: у Раду внесли проєкт постанови

На сайті парламенту з'явився проєкт постанови про звільнення Ігоря Клименка з посади міністра внутрішніх справ України.

Ініціаторами законопроєкту виступили народні депутати Юлія Яцик (позафракційна), голова підкомітету з питань охоронної та детективної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Микола Галушко ("Слуга народу") і Сергій Рудик (член групи "Партія "За майбутнє"). Проєкт уже отримано парламентом і передано на розгляд керівництва.

Уранці Яцик, яка очолює підкомітет з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності Комітету Верховної Ради України з правоохоронної діяльності, в ефірі "Київ 24" розповіла, що зі 100 тисяч поліцейських на фронті воюють тільки вісім тисяч, і задалася питанням, що поліція робить у тилу.

Відео дня

"Якщо, як сказав пан Клименко, поліція в нас не навчена для війни, вона має бути ефективною в тилу і забезпечувати безпеку громадян на умовно безпечній території: дотримання громадського порядку, швидкі виїзди на виклик, реагування і превентивні заходи: виявлення зброї, виявлення фактів підготовки до вчинення злочинів", — каже вона.

Але, стверджує депутатка, натомість ми бачимо "велику кількість замовних злочинів, трофейної необлікованої зброї у людей на руках, яку навіть не виявлено поліцією".

"Тому я вважаю, що поліцейські в будь-якому випадку, які пройшли фізпідготовку, підготовку з володіння зброєю, більше підготовлені, ніж аграрії, підприємці чи вчителі, яких мобілізують у ТРО чи інші роди військ", — наголосила парламентарка.

Вона вважає, що потрібно переглянути достроковий вихід на пенсію співробітників МВС, а також можна набрати в поліцію молодь після вишів, яка "зможе скласти протокол або виїхати на виклик".

Що стосується постанови, то крім проєкту про звільнення Клименка, вона має намір звернутися до Кабміну з ініціативою звільнення голови Нацполіції Івана Вигівського, оскільки "існує системна проблема в поліції".

"Якщо не розв'язувати проблему системно, вона буде повторюватися", — впевнена нардеп.

Своєю чергою Сергій Рудик пояснив необхідність відставки Клименка тим, що правоохоронну систему потрібно змінювати.

"Питання не тільки в трагедії в Києві. У Чернівцях — ціле поліцейське шоу із затриманням волонтера. У Черкаській області — трагедія, вбивство ветерана війни та чотирьох поліцейських. Список довгий. Тому система потребує змін!" — підписав він свій коментар для "Радіо Свобода".

Сам міністр Клименко поки що ніяк не коментував проєкт постанови. Після теракту в Києві, під час якого двоє поліцейських втекли з місця події, він пообіцяв посилити підготовку патрульної поліції. До підготовки залучатимуть інструкторів, які мають бойовий досвід.

Теракт у Києві — що відомо

Теракт у Голосіївському районі Києва стався 18 квітня. Він почався з побутового конфлікту, після якого стрілець вийшов на вулицю і дорогою стріляв у людей. Потім він узяв заручників у супермаркеті "Велмарт", де також відкрив стрілянину.

Правоохоронці 40 хвилин намагалися вмовити його скласти зброю і відпустити людей, після чого його ліквідував спецпідрозділ КОРД. Нападника звали Дмитро Васильченков, він народився в РФ, жив у Донецькій області, а потім перебрався до Києва. Сусіди характеризували його як "інтелігентного".

20 квітня в лікарні помер 62-річний чоловік, поранений стрільцем. Він став сьомою жертвою.

Патрульним поліцейським, які втекли з місця події, обрали запобіжний захід: 60 днів під вартою з можливістю внесення застави у 266 тисяч гривень.