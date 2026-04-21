Був добрим і завжди посміхався: у лікарні помер двірник, який постраждав під час теракту в Києві

У Києві зросла кількість жертв теракту, що стався 18 квітня у Голосіївському районі — у лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень під час нападу. Загиблим виявився місцевий двірник, якого мешканці будинку згадують як щиру, доброзичливу людину.

Про це повідомила журналістка телеканалу "Київ24", яка працює на місці подій. Як розповіла кореспондентка, наразі вона перебуває біля будинку, де сталася стрілянина. Саме тут, за її словами, були вбиті четверо людей. Ще одна жертва загинула біля магазину поруч, а інша — у приміщенні супермаркету, де нападник утримував заручників.

На місці трагедії люди продовжують вшановувати загиблих — до під’їзду та місць розстрілу несуть квіти. Мешканці будинку також згадують сьому жертву — чоловіка, якого всі знали як "дядю Сашу". Він працював двірником і, за словами сусідів, був дуже добрим, чуйним та завжди усміхненим. Його часто бачили біля під’їзду — він спілкувався з людьми, допомагав сусідам і доглядав за своїм котом.

Журналістка зазначає, що хоча особисто не була з ним знайома, неодноразово бачила його у дворі — чоловік справляв враження відкритої та щирої людини. Після його смерті кіт, про якого він дбав, залишився сам. Тварина зараз блукає двором, а місцеві жителі підгодовують її та обговорюють, хто зможе взяти її під опіку.

Теракт у Києві — що про це відомо

Нагадаємо, що 18 квітня в Києві невідомий чоловік відкрив вогонь, спочатку обстрілявши правоохоронців, а згодом — цивільних. Тоді повідомлялося про загиблих і поранених, а на місце події терміново прибули підрозділи поліції та спецпризначенці. Пізніше зловмисник захопив заручників і забарикадувався в одному з супермаркетів.

Згодом. після невдалих переговорів із терористом, бійці спецпідрозділу КОРД розпочали штурм супермаркету "Велмарт" у Києві, де чоловік утримував заручників. Приблизно в той час на місце прибув голова МВС Ігор Клименко.

Вже 18 квітня близько 18:00 нападника ліквідували під час затримання. Після проведення штурму, усіх заручників звільнили.

Ввечері цього ж дня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок інциденту постраждали 14 людей, серед яких була й дитина. Натомість ще 6 людей загинули. Ба більше, він зауважив, що перед нападом чоловік підпалив квартиру і раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Також Фокус писав, що, за словами глави КМДА Віталія Кличка, у київських лікарнях наразі перебувають 8 людей, яких 18 квітня у Голосіївському районі поранив стрілець. Усі пацієнти отримують необхідну медичну допомогу