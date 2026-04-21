Был добрым и всегда улыбался: в больнице умер дворник, пострадавший во время теракта в Киеве

В Киеве возросло количество жертв теракта, произошедшего 18 апреля в Голосеевском районе — в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения во время нападения. Погибшим оказался местный дворник, которого жители дома вспоминают как искреннего, доброжелательного человека.

Об этом сообщила журналистка телеканала "Киев24", которая работает на месте событий. Как рассказала корреспондентка, сейчас она находится возле дома, где произошла стрельба. Именно здесь, по ее словам, были убиты четыре человека. Еще одна жертва погибла возле магазина рядом, а другая — в помещении супермаркета, где нападающий удерживал заложников.

На месте трагедии люди продолжают чествовать погибших — к подъезду и местам расстрела несут цветы. Жители дома также вспоминают седьмую жертву — мужчину, которого все знали как "дядю Сашу". Он работал дворником и, по словам соседей, был очень добрым, отзывчивым и всегда улыбчивым. Его часто видели у подъезда — он общался с людьми, помогал соседям и ухаживал за своим котом.

Журналистка отмечает, что хотя лично не была с ним знакома, неоднократно видела его во дворе — мужчина производил впечатление открытого и искреннего человека. После его смерти кот, о котором он заботился, остался один. Животное сейчас блуждает по двору, а местные жители подкармливают его и обсуждают, кто сможет взять его под опеку.

Теракт в Киеве — что об этом известно

Напомним, что 18 апреля в Киеве неизвестный мужчина открыл огонь, сначала обстреляв правоохранителей, а впоследствии — гражданских. Тогда сообщалось о погибших и раненых, а на место происшествия срочно прибыли подразделения полиции и спецназовцы. Позже злоумышленник захватил заложников и забаррикадировался в одном из супермаркетов.

Впоследствии. после неудачных переговоров с террористом, бойцы спецподразделения КОРД начали штурм супермаркета "Велмарт" в Киеве, где мужчина удерживал заложников. Примерно в то время на место прибыл глава МВД Игорь Клименко.

Уже 18 апреля около 18:00 нападающего ликвидировали во время задержания. После проведения штурма, всех заложников освободили.

Вечером этого же дня, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате инцидента пострадали 14 человек, среди которых был и ребенок. Зато еще 6 человек погибли. Более того, он отметил, что перед нападением мужчина поджег квартиру и ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Также Фокус писал, что, по словам главы КГГА Виталия Кличко, в киевских больницах сейчас находятся 8 человек, которых 18 апреля в Голосеевском районе ранил стрелок. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь