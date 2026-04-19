После стрельбы в Киеве 8 человек в больницах: один из них в критическом состоянии, — Кличко

По состоянию на утро воскресенья, 19 апреля, в медицинских учреждениях Киева находятся 8 человек, которые получили ранения в результате стрельбы в Голосеевском районе. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

Один раненый ребенок находится в стабильном состоянии средней тяжести, проинформировал чиновник.

Один пострадавший взрослый находится в крайне тяжелом состоянии, еще трое людей — в тяжелом и трое человек — в состоянии средней тяжести.

"Всем им врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — отметил Виталий Кличко.

Стрельба в Киеве

В субботу днем, 18 апреля, неизвестный мужчина начал стрелять по прохожим в Киеве и забаррикадировался в магазине "Велмарт", захватив заложников.

Переговоры с террористом продолжались 40 минут, но не достигли результата, и спецназовцы КОРД начали штурм здания.

После ликвидации преступника 10 человек были госпитализированы в больницы, сообщал городской голова Виталий Кличко.

Четверо погибших от пуль террориста были обнаружены на улице, еще один — в супермаркете. В то же время одна из госпитализированных в больницу женщин умерла и таким образом количество погибших составляет шесть человек.

Как было установлено, стрелок был вооружен охотничьей легальной винтовкой Kel-Tec SUB-2000 калибра 9×21 мм.

В своем экстренном обращении президент Владимир Зеленский сообщал, что злоумышленник ранил 14 человек.