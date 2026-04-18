В киевской больнице умерла женщина, которую ранил стрелок: Зеленский отреагировал на теракт

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на стрельбу и захват заложников в Киеве, в результате чего известно о пяти погибших. Злоумышленник был ликвидирован во время штурма. В то же время количество пострадавших возросло до 15, сообщил Виталий Кличко.

Зеленский заслушал доклад главы МВД Игоря Клименко о ликвидации нападавшего. Сейчас все обстоятельства выясняются. Об этом глава государства написал в Telegram.

Президент также сообщил, что десять человек госпитализировали с ранениями и травмами. В то же время четырех заложников удалось спасти.

"Рассчитываем на оперативное расследование. Работают следователи Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Поручил министру внутренних дел и главе Национальной полиции Украины предоставить обществу всю проверенную информацию по этому делу", — отметил Зеленский.

Зато городской голова Киева сообщил, что известно о 10 госпитализированных людях и шести пострадавших, которым оказали помощь на месте.

В то же время одна из госпитализированных в больницу женщин умерла. Таким образом количество погибших возросло до шести. Личность женщины устанавливают, ей было около 30-ти лет.

Среди пострадавших был четырехмесячный ребенок, который отравился угарным газом в квартире рядом с той, которую до трагедии на улице и в супермаркете поджег стрелок. От госпитализации родители ребенка отказались.

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что четверо погибших были обнаружены на улице, еще один — в супермаркете.

Зато глава МВД Игорь Клименко объяснил, что злоумышленник действовал хаотично, стрелял в людей в упор, из-за чего шансов выжить было немного. Мотивация преступника пока неизвестна. Правоохранители установят ее позже.

Стрельба в Киеве — что известно

18 апреля стало известно, что в Киеве неизвестный мужчина начал стрелять по прохожим из автомата, сообщают местные Telegram-каналы. Полиция сообщила об одном погибшем и раненых. В то же время местные каналы сообщали, что раненых и погибших может быть больше.

Они также публиковали видео с телами погибших, а также моменты того, как мужчина убивал людей прямо на улице.

Впоследствии появилась информация, что в Голосеевском районе произошел сильный пожар. В соцсетях утверждают, что пожар начался именно в здании, где произошла стрельба. По другой версии, стрелок поджег собственную квартиру.

Кроме того, Фокус писал, что бойцы спецподразделения КОРД начали штурм супермаркета "Велмарт" в Киеве, где мужчина удерживал заложников. Перед этим с ним пытались вести переговоры.

Во время штурма злоумышленник был ликвидирован. Им оказался 58-летний уроженец Москвы.