У київській лікарні померла жінка, яку поранив стрілець: Зеленський відреагував на теракт

Президент України Володимир Зеленський відреагував на стрілянину та захоплення заручників у Києві, внаслідок чого відомо про п'ятьох загиблих. Зловмисника було ліквідовано під час штурму. Водночас кількість постраждалих зросла до 15, повідомив Віталій Кличко.

Зеленський заслухав доповідь голови МВС Ігоря Клименка про ліквідацію нападника. Наразі усі обставини з'ясовуються. Про це глава держави написав у Telegram.

Президент також повідомив, що десятьох людей госпіталізували з пораненнями та травмами. Водночас чотирьох заручників вдалося врятувати.

"Розраховуємо на оперативне розслідування. Працюють слідчі Національної поліції та Служби безпеки України. Доручив міністру внутрішніх справ і голові Національної поліції України надати суспільству всю перевірену інформацію в цій справі", — зазначив Зеленський.

Натомість міський голова Києва повідомив, що відомо про 10 госпіталізованих людей та шістьох постраждалих, яким надали допомогу на місці.

Водночас одна з госпіталізованих до лікарні жінок померла. Таким чином кількість загиблих зросла до шести. Особу жінки встановлюють, їй було близько 30-ти років.

Серед постраждалих була чотиримісячна дитина, яка отруїлася чадним газом в квартирі поруч з тією, яку до трагедії на вулиці та в супермаркеті підпалив стрілок. Від госпіталізації батьки дитини відмовилися.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що четверо загиблих були виявлені на вулиці, ще один — у супермаркеті.

Натомість очільник МВС Ігор Клименко пояснив, що зловмисник діяв хаотично, стріляв у людей впритул, через що шансів вижити було небагато. Мотивація злочинця наразі невідома. Правоохоронці встановлять її згодом.

Стрілянина в Києві — що відомо

18 квітня стало відомо, що у Києві невідомий чоловік почав стріляти по перехожих з автомату, повідомляють місцеві Telegram-канали. Поліція повідомила про одного загиблого та поранених. Водночас місцеві канали повідомляли, що поранених та загиблих може бути більше.

Вони також публікували відео з тілами загиблих, а також моменти того, як чоловік вбивав людей просто на вулиці.

Згодом з'явилася інформація, що в Голосіївському районі сталася сильна пожежа. У соцмережах стверджують, що пожежа почалася саме в будівлі, де відбулася стрілянина. За іншою версією, стрілець підпалив власну квартиру.

Крім того, Фокус писав, що бійці спецпідрозділу КОРД розпочали штурм супермаркету "Велмарт" у Києві, де чоловік утримував заручників. Перед цим з ним намагалися вести перемовини.

Під час штурму зловмисника було ліквідовано. Ним виявився 58-річний уродженець Москви.