Після стрілянини у Києві 8 людей у лікарнях: один з них у критичному стані, — Кличко

Станом на ранок неділі, 19 квітня, у медичних закладах Києва знаходяться 8 людей, які отримали поранення внаслідок стрілянини у Голосіївському районі. Про це повідомив глава КМДА Віталій Кличко.

Одна поранена дитина перебуває в стабільному стані середньої тяжкості, поінформував посадовець.

Один постраждалий дорослий знаходиться у вкрай важкому стані, ще трое людей — в тяжкому і троє осіб — в стані середньої тяжкості.

"Всім їм лікарі надають усю необхідну медичну допомогу", — зауважив Віталій Кличко.

Стрілянина у Києві

У суботу вдень, 18 квітня, невідомий чоловік почав стріляти по перехожих у Києві та забарикадувався у магазині "Велмарт", захопивши заручників.

Перемовини з терористом тривали 40 хвилин, але не досягли результату, й спецпризначенці КОРД розпочали штурм будівлі.

Після ліквідації злочинця 10 людей було госпіталізовано до лікарень, повідомляв міський голова Віталій Кличко.

Четверо загиблих від куль терориста були виявлені на вулиці, ще один — у супермаркеті. Водночас одна з госпіталізованих до лікарні жінок померла й таким чином кількість загиблих становить шість осіб.

Як було встановлено, стрілець був озброєний мисливською легальною гвинтівкою Kel-Tec SUB-2000 калібру 9×21 мм.

У своєму екстреному зверненні президент Володимир Зеленський повідомляв, що зловмисник поранив 14 людей.