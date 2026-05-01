Врятував дитину під час теракту: у Києві підтримали петицію про вшанування двірника "дяді Саші"

Петиція про вшанування пам’яті двірника Олександра Перги, якого в Києві знали як "дядя Саша", зібрала необхідну кількість підписів для розгляду. Йдеться про чоловіка, який під час теракту в Голосіївському районі 18 квітня 2026 року закрив собою дитину та загинув від отриманих поранень.

Петицію було створено після трагедії в Києві, повідомляється на сайті Київської міської ради. Тоді озброєний нападник відкрив вогонь по цивільних. Серед постраждалих був 12-річний хлопчик, який опинився під загрозою повторного обстрілу.

У цей момент двірник Олександр Перга, якого місцеві мешканці називали дядею Сашею, кинувся до дитини та закрив її власним тілом. Він отримав тяжкі поранення і згодом помер у лікарні, попри зусилля медиків.

"Його вчинок є прикладом мужності, людяності та самопожертви. У момент смертельної небезпеки він захистив дитину, пожертвувавши власним життям", - наголошується у петиції.

Перга не був військовим чи правоохоронцем, але в критичний момент проявив виняткову мужність і самопожертву, і його вчинок заслуговує на офіційне визнання на державному рівні. Зокрема, в ініціативі йдеться про такі форми офіційного вшанування:

"встановлення меморіальної скульптури або пам’ятного знака на місці трагедії;

присвоєння Олександру Григоровичу Перзі міської відзнаки посмертно;

офіційне публічне вшанування його подвигу на рівні міста Києва".

Зазначається, що мешканці району пам’ятають його як добру і небайдужу людину, яка допомагала людям і дбала про двір. Петиція змогла набрати необхідні шість тисяч підписів, що відкриває можливість для її офіційного розгляду.

Чоловік опікувався дворовим котом, який жив поруч із будинком. Після його загибелі мешканці вирішили взяти тварину під свою опіку, а також у пам’ять про Олександра висадити у дворі фруктові дерева.

Нагадаємо, що 18 квітня 2026 року у Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, яку розслідують як теракт. Озброєний чоловік відкрив вогонь по цивільних, унаслідок чого загинули люди, серед них і двірник Олександр Перга.

