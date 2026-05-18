Иран может ударить по интернет-кабелям в Ормузском проливе: какие страны под угрозой, — CNN

В Иране хотят отключить подводные интернет-кабели в Ормузском проливе и заставить крупные технологические компании платить за их использование. В частности, там намекают, что в случае отказа мир может столкнуться с перебоями в работе интернета и международных цифровых сервисов.

Как сообщает CNN, иранские власти все активнее рассматривают Ормузский пролив не только как стратегический энергетический маршрут, но и как точку влияния на мировую цифровую инфраструктуру. В целом, через этот регион проходят ключевые подводные линии связи, обеспечивающие передачу интернет-трафика, финансовых данных и межконтинентальных цифровых операций между Европой, Азией и Ближним Востоком.

Сейчас в Тегеране обсуждают механизм сборов для компаний, которые пользуются или обслуживают такие кабели в районе пролива. Так, представитель иранских военных Эбрагим Зольфагари публично заявил об идее введения "платы за интернет-кабели".

Отдельно рассматривается возможность введения системы лицензирования для компаний, занимающихся прокладкой и ремонтом подводной инфраструктуры. В таком случае право на обслуживание кабелей, по замыслу Тегерана, могут получить только иранские подрядчики. В этом контексте упоминаются крупные технологические корпорации, среди которых Google, Microsoft, Meta и Amazon.

Снимки экрана, на которых изображены кабели, пересекающие Ормузский пролив.

Как отмечается в материале, подводные кабели играют критическую роль в функционировании современного мира: через них проходит основная часть глобального интернет-трафика, банковских транзакций, облачных сервисов, систем искусственного интеллекта и корпоративных сетей. А нарушение работы этой инфраструктуры может вызвать масштабные сбои — от финансовых рынков до цифровых платформ и коммуникационных систем.

Кроме того, аналитики отмечают, что Ормузский пролив уже давно считается одним из наиболее чувствительных геополитических узлов из-за своей роли в энергетических поставках. Теперь же Иран фактически пытается расширить это влияние и на цифровую сферу, используя свое географическое положение как инструмент давления.

В частности, эксперт Bloomberg Economics Дина Эсфандиари считает, что подобные заявления являются элементом политики сдерживания. По ее мнению, таким образом Тегеран демонстрирует способность создавать значительные риски для мировой экономики в случае эскалации напряжения.

В то же время реализация подобных планов выглядит сомнительной из-за действующих международных санкций, которые затрудняют или фактически делают невозможными прямые финансовые расчеты с Ираном для большинства западных компаний. Несмотря на это, иранские медиа продолжают подчеркивать уязвимость подводных коммуникаций, которые обеспечивают обработку триллионных объемов цифровых данных в мире.

CNN ссылаясь на специалистов по телекоммуникациям также добавляет, что Ормузский пролив является важной частью глобальной интернет-архитектуры. Хотя большинство кабельных маршрутов проложено в обход иранских вод, отдельные линии все же проходят в зоне потенциального риска, что делает регион чувствительным к любым инцидентам. В материале также отмечается, что международные операторы уже много лет пытаются минимизировать риски, избегая иранских территориальных вод. В то же время часть ключевых магистралей, в частности Falcon и Gulf Bridge International, проходит именно через эту зону.

И все же в случае серьезного повреждения таких кабелей последствия могут ощутить страны Персидского залива, Индия и отдельные регионы Азии и Африки. И это может привести к перебоям в доступе к интернету, финансовых операциях и работе цифровых сервисов.

Стоит отметить, что подобные инциденты уже случались: в 2024 году в Красном море после атаки йеменских хуситов были повреждены три подводных кабеля, и в конце концов, это привело к значительным перебоям в работе примерно четверти регионального интернет-трафика.

