США ожидают ответа Ирана на свое последнее предложение прекращения войны, — Bloomberg

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ожидает официального ответа Ирана относительно американского предложения о прекращении войны и стабилизации ситуации в районе Ормузского пролива. Прекращение войны предполагает, что Иран снова откроет Ормуз, а США прекратят блокаду иранских портов.

США ждали ответа Ирана на свое последнее предложение о прекращении войны, предположив, что ответ может поступить вскоре после столкновений в Ормузском проливе, которые нарушили месячное прекращение огня, сообщил Bloomberg.

Иран до сих пор не дал никакой информации о том, примет ли он план президента Дональда Трампа, направленный в среду, который предлагает, чтобы Исламская Республика вновь открыла водный путь, а США прекратили блокаду иранских портов в течение следующего месяца.

Ответ Тегерана "находится на рассмотрении", заявил представитель Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи полуофициальному иранскому новостному агентству Tasnim, не назвав сроков.

Відео дня

Трамп заявил журналистам в Белом доме поздно в пятницу, что он все еще ожидает ответа "сегодня вечером". На вопрос, намеренно ли Иран замедляет этот процесс, он ответил, что "мы скоро узнаем".

"Мы пойдем другим путем, если все не будет подписано и закреплено. Мы можем вернуться к проекту "Свобода", если ничего не произойдёт, но это будет проект "Свобода плюс", т.е. проект "Свобода плюс другие вещи"", — сказал он, имея в виду короткие усилия США по прорыву морского блока Ирана и сопровождению судов через пролив.

Предложение предполагает, что согласие Ирана положит конец 10-недельной войне, которая унесла жизни тысяч людей на Ближнем Востоке и привела к резкому росту цен на энергоносители, хотя обеим сторонам все еще нужно будет договориться о соглашении по ядерной программе Ирана. Мировая цена на нефть марки Brent установилась на отметке 101 доллара за баррель, но все же за неделю снизилась примерно на 6%.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился в пятницу с премьер-министром Катара, чтобы обсудить двусторонние отношения и ситуацию в Иране, а также региональную безопасность и стабильность. Стороны также обсудили рынки сжиженного природного газа. Катар выступал региональным посредником между США и Ираном.

Трамп сталкивается с сильным внутренним и международным давлением о прекращении войны, поскольку американцы все больше выступают против этого и разочарованы стремительным ростом цен на бензин. Китай является одним из государств, которые усиливают призывы к немедленному восстановлению пролива и прекращению военных действий накануне запланированного саммита между председателем Си Цзиньпином и Трампом в Пекине на следующей неделе.

Напряженность обострилась после столкновений в проливе, когда американские войска нанесли авиаудары по двум пустым иранским нефтяным танкерам. Они пытались прорвать блокаду и войти в один из портов страны, сообщило Центральное командование США в пятницу.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее неожиданно поставил на паузу операцию Project Freedom в Ормузском проливе. По данным западных СМИ, причиной стала жесткая реакция Саудовская Аравия, которая отказалась предоставлять американским силам доступ к своим базам и воздушному пространству.

Ранее мы также информировали, что США и Иран обменялись ударами в районе Ормузского пролива после новых атак на американские военные корабли. Дональд Трамп призвал "иранских психов сдаться" и заявил о готовности усилить давление на Тегеран в случае новой эскалации.