США очікують відповіді Ірану на свою останню пропозицію припинення війни, — Bloomberg

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа очікує на офіційну відповідь Ірану щодо американської пропозиції про припинення війни та стабілізацію ситуації в районі Ормузької протоки. Припинення війни передбачає, що Іран знову відкриє Ормуз, а США припинять блокаду іранських портів.

США чекали на відповідь Ірану на свою останню пропозицію щодо припинення війни, припустивши, що відповідь може надійти незабаром після зіткнень в Ормузькій протоці, які порушили місячне припинення вогню, повідомив Bloomberg.

Іран досі не дав жодної інформації про те, чи прийме він план президента Дональда Трампа, надісланий у середу, який пропонує, щоб Ісламська Республіка знову відкрила водний шлях, а США припинили блокаду іранських портів протягом наступного місяця.

Відповідь Тегерана "перебуває на розгляді", заявив речник Міністерства закордонних справ Есмаїл Багаї напівофіційному іранському новинному агентству Tasnim, не назвавши термінів.

Відео дня

Трамп заявив журналістам у Білому домі пізно в п'ятницю, що він все ще очікує відповіді "сьогодні ввечері". На запитання, чи навмисно Іран уповільнює цей процес, він відповів, що "ми скоро дізнаємося".

"Ми підемо іншим шляхом, якщо все не буде підписано та закріплено. Ми можемо повернутися до проекту "Свобода", якщо нічого не станеться, але це буде проект "Свобода плюс", тобто проект "Свобода плюс інші речі"", — сказав він, маючи на увазі короткі зусилля США з прориву морського блоку Ірану та супроводу суден через протоку.

Пропозиція передбачає, що згода Ірану покладе край 10-тижневій війні, яка забрала життя тисяч людей на Близькому Сході та призвела до різкого зростання цін на енергоносії, хоча обом сторонам все ще потрібно буде домовитися про угоду щодо ядерної програми Ірану. Світова ціна на нафту марки Brent встановилася на позначці 101 долара за барель, але все ж за тиждень знизилася приблизно на 6%.

Віце-президент США Джей Ді Венс зустрівся у п'ятницю з прем'єр-міністром Катару, щоб обговорити двосторонні відносини та ситуацію в Ірані, а також регіональну безпеку та стабільність. Сторони також обговорили ринки зрідженого природного газу. Катар виступав регіональним посередником між США та Іраном.

Трамп стикається з сильним внутрішнім та міжнародним тиском щодо припинення війни, оскільки американці дедалі більше виступають проти цього та розчаровані стрімким зростанням цін на бензин. Китай є однією з держав, які посилюють заклики до негайного відновлення протоки та припинення воєнних дій напередодні запланованого саміту між головою Сі Цзіньпіном та Трампом у Пекіні наступного тижня.

Напруженість загострилася після зіткнень у протоці, коли американські війська завдали авіаударів по двох порожніх іранських нафтових танкерах. Вони намагалися прорвати блокаду та увійти до одного з портів країни, повідомило Центральне командування США у п'ятницю.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп раніше несподівано поставив на паузу операцію Project Freedom у Ормузькій протоці. За даними західних ЗМІ, причиною стала жорстка реакція Саудівська Аравія, яка відмовилася надавати американським силам доступ до своїх баз та повітряного простору.

Раніше ми також інформували, що США та Іран обмінялися ударами в районі Ормузької протоки після нових атак на американські військові кораблі. Дональд Трамп закликав "іранських психів здатися" та заявив про готовність посилити тиск на Тегеран у разі нової ескалації.