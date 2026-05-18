Іран може вдарити по інтернет-кабелях в Ормузькій протоці: які країни під загрозою, — CNN

В Ірані відключити підводні інтернет-кабелі в Ормузькій протоці та змусити великі технологічні компанії платити за їх використання. Зокрема, там натякають, що у разі відмови світ може зіткнутися з перебоями в роботі інтернету та міжнародних цифрових сервісів.

Як повідомляє CNN, іранська влада дедалі активніше розглядає Ормузьку протоку не лише як стратегічний енергетичний маршрут, а й як точку впливу на світову цифрову інфраструктуру. Загалом, через цей регіон проходять ключові підводні лінії зв’язку, що забезпечують передачу інтернет-трафіку, фінансових даних і міжконтинентальних цифрових операцій між Європою, Азією та Близьким Сходом.

Наразі є у Тегерані обговорюють механізм зборів для компаній, які користуються або обслуговують такі кабелі в районі протоки. Так, речник іранських військових Ебрагім Зольфагарі публічно заявив про ідею запровадження "плати за інтернет-кабелі".

Відео дня

Окремо розглядається можливість запровадження системи ліцензування для компаній, які займаються прокладанням і ремонтом підводної інфраструктури. У такому разі право на обслуговування кабелів, за задумом Тегерана, можуть отримати лише іранські підрядники. У цьому контексті згадуються великі технологічні корпорації, серед яких Google, Microsoft, Meta та Amazon.

Знімки екранана яких зображено кабелі, що перетинають Ормузьку протоку. Фото: CNN

Як зазначається в матеріалі, підводні кабелі відіграють критичну роль у функціонуванні сучасного світу: через них проходить основна частина глобального інтернет-трафіку, банківських транзакцій, хмарних сервісів, систем штучного інтелекту та корпоративних мереж. А порушення роботи цієї інфраструктури може спричинити масштабні збої — від фінансових ринків до цифрових платформ і комунікаційних систем.

Крім того, аналітики зазначають, що Ормузька протока вже давно вважається одним із найбільш чутливих геополітичних вузлів через свою роль в енергетичних постачаннях. Тепер же Іран фактично намагається розширити цей вплив і на цифрову сферу, використовуючи своє географічне положення як інструмент тиску.

Зокрема, експертка Bloomberg Economics Діна Есфандіарі вважає, що подібні заяви є елементом політики стримування. На її думку, таким чином Тегеран демонструє здатність створювати значні ризики для світової економіки у разі ескалації напруги.

Водночас реалізація подібних планів виглядає сумнівною через чинні міжнародні санкції, які ускладнюють або фактично унеможливлюють прямі фінансові розрахунки з Іраном для більшості західних компаній. Попри це, іранські медіа продовжують наголошувати на вразливості підводних комунікацій, які забезпечують обробку трильйонних обсягів цифрових даних у світі.

CNN посилаючись на фахівціі з телекомунікацій також додає, що Ормузька протока є важливою частиною глобальної інтернет-архітектури. Хоча більшість кабельних маршрутів прокладено в обхід іранських вод, окремі лінії все ж проходять у зоні потенційного ризику, що робить регіон чутливим до будь-яких інцидентів. У матеріалі також зазначається, що міжнародні оператори вже багато років намагаються мінімізувати ризики, уникаючи іранських територіальних вод. Водночас частина ключових магістралей, зокрема Falcon та Gulf Bridge International, проходить саме через цю зону.

Та все ж у разі серйозного пошкодження таких кабелів наслідки можуть відчути країни Перської затоки, Індія та окремі регіони Азії й Африки. І це може призвести до перебоїв у доступі до інтернету, фінансових операціях і роботі цифрових сервісів.

Варто зазначити, що подібні інциденти вже траплялися: у 2024 році в Червоному морі після атаки єменських хуситів було пошкоджено три підводні кабелі, і зрештою, це спричинило значні перебої в роботі приблизно чверті регіонального інтернет-трафіку.

Нагадаємо, що США очікують відповіді Ірану щодо пропозиції припинення війни та стабілізації ситуації в районі Ормузької протоки, яка передбачає відкриття водного шляху з іранського боку в обмін на зняття американської блокади портів.

Також Фокус писав, що Іранський газовоз Tara Gas пройшов через район американської блокади в Аравійському морі, попри посилений контроль ВМС США над судноплавством поблизу Ормузької протоки.