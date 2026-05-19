Німецька розвідка попередила про ризик терактів Ірану проти Європи після війни

Німецька розвідувальна служба (BfV) заявило, що після завершення конфлікту з Ізраїлем та США Іран може активізувати діяльність своїх спецслужб у Європі. У розвідці ФРН попередили про можливі атаки на єврейські та ізраїльські установи та іранських дисидентів.

Німецька розвідувальна служба Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) попередила, що Іран може активізувати операції проти цілей у Європі після вщухання конфлікту з Ізраїлем та США, включаючи напади на ймовірних опонентів режиму, повідомили Euractiv. BfV відстежує справи, пов'язані з особами, які проживають у Німеччині та які їздили до Ірану для проходження військової підготовки або іншим чином "поставили себе на службу" іранській владі.

"Цю діяльність розслідує контррозвідувальний відділ BfV. BfV оцінює, що після закінчення війни іранський режим може задіяти свої розвідувальні служби для відстеження та переслідування опонентів режиму, включаючи (про)єврейські, (про)ізраїльські та американські цілі, іранських дисидентів та інших осіб, яких вважають "зрадниками", – повідомило агентство.

Хоча ізраїльсько-американська кампанія війна послабила апарат безпеки Ірану, представники розвідки побоюються, що Тегеран може перенаправити ресурси на закордонні операції, як тільки безпосередній тиск на режим послабшає. За даними BfV, іранські розвідувальні служби готові використовувати методи, що прирівнюються до державного тероризму.

"Вони варіюються від погроз щодо окремих осіб до операцій зі спостереження, що проводяться в рамках підготовки до планів нападів", – заявило агентство.

З Німеччини до Ірану виїхало щонайменше кілька десятків осіб, які пізніше працювали на режим. Кілька осіб, які виїхали з Німеччини до Ірану, брали участь у пропагандистських кампаніях на захист режиму, закликаючи "кожного іранця, незалежно від того, де він знаходиться, зробити внесок у захист батьківщини".

Одним із тих, хто з'являється у пропагандистських відео з Тегерана, є Айтак Барані, давній мешканець Німеччини та прихильник ХАМАС, якого минулого року засудили та оштрафували у Франкфурті за прославляння нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

"Рівень абстрактної загрози, яку становлять іранські розвідувальні служби для (про)єврейських, (про)ізраїльських цілей, а також для осіб та груп іранської опозиції в Німеччині, залишається високим", – заявило BfV.

У відомстві додали, що для спонсорованої державою терористичної діяльності іранські розвідувальні служби переважно покладаються на посередників, пов'язаних з організованими злочинними мережами, які вже діють у країнах-мішенях.

Як тимчасову стратегію з меншими витратами, режим з березня 2026 року покладається на вербову кампанію, що діє під назвою "Харакат Ашаб аль-Ямін аль-Ісламія" (HAYI). За даними BfV, HAYI використовує канали соціальних мереж у проіранських та шиїтських екстремістських колах для розповсюдження своєї діяльності.

"Її модель спирається на масові атаки, що здійснюються місцевими новобранцями, – часто молодими дрібними злочинцями або неповнолітніми, – з якими зв’язувалися через Snapchat та виплачували невеликі суми готівки", – розповів Euractiv дослідник Адріан Штуні .

Штуні сказав, що задокументував 17 атак, які він приписує HAYI, по всій Європі, більшість з яких стосувалися грубих вибухових пристроїв або нічних підпалів, , стверджуючи, що такі операції набагато дешевші для Корпусу вартових ісламської революції Ірану, ніж навчання професійних оперативників або ризик прямого втручання держави.

За його словами, постійний потік інцидентів HAYI нижчого рівня ризикує перевантажити європейські служби безпеки, змушуючи їх захищати такі вразливі цілі, як синагоги, школи та громадські центри, одночасно відстежуючи зростаючий обсяг онлайн-активності.

Нагадаємо, що через Ормузьку протоку проходить значна частина світових підводних інтернет-кабелів між Європою, Азією та країнами Перської затоки. CNN із посиланням на експертів попередив, що Іран може використати цю інфраструктуру як інструмент тиску на тлі конфлікту із США та Ізраїлем.

