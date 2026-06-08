Після вбивства Хаменеї: Путін запідозрив небезпеку у власній системі стеження, — FT

Російські спецслужби тимчасово вимкнули частину спеціальної системи відеоспостереження, яка використовується для охорони президента РФ Володимира Путіна та його найближчого оточення. Це сталося після вбивства верховного лідера Ірану Алі Хаменеї в Тегерані, яке показало нові можливості штучного інтелекту для стеження.

Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на двох співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

За їхніми словами, систему знову ввімкнули лише після того, як інженери перевірили її та спробували повністю ізолювати від інтернету.

За даними видання, ізраїльська розвідка отримала доступ до великого масиву записів із дорожніх камер Ірану. Це допомогло визначити точне місце та час зустрічі Хаменеї з його найближчими соратниками 28 лютого. Під час атаки загинули кілька високопосадовців іранських силових структур.

У Росії занепокоїлися тим, що сучасні технології штучного інтелекту дозволяють аналізувати мільйони годин відео з тисяч камер і швидко знаходити конкретних людей або моделі поведінки. Директор ФСБ Олександр Бортніков минулого тижня попередив регіональних керівників силових структур про ризики таких систем.

Відео дня

“Недавня ліквідація високопоставлених іранських чиновників альянсом США та Ізраїлю є чітким попереджувальним сигналом”, — заявив Бортніков. За його словами, місцезнаходження жертв частково встановили через програмні “бекдори” у системах відеоспостереження Тегерана.

Як пише FT, нові інструменти на базі ШІ дозволяють шукати у відео не лише обличчя чи автомобілі, а й конкретну поведінку. Наприклад, знаходити людей, які передають один одному сумки, змінюють зовнішність або пересуваються за незвичними маршрутами.

Росія й раніше мала побоювання щодо безпеки Путіна, зокрема через діяльність українських спецслужб. За інформацією видання, українська сторона вже отримувала доступ до російських дорожніх камер, а також використовувала дані мобільних телефонів під час операцій проти російських військових.

Водночас співрозмовник FT серед українських хакерів стверджує, що камери в Москві, зокрема поблизу Кремля, “досі працюють і регулярно зламуються”. Він не уточнив, чи має Україна можливості для масштабного аналізу цих даних за допомогою штучного інтелекту.

Нагадаємо, німецька розвідка попередила про ризик можливих операцій Ірану в Європі після завершення війни з Ізраїлем і США. У Федеральному відомстві з охорони конституції Німеччини вважають, що Тегеран може посилити переслідування опонентів режиму, а також загрозу для єврейських, ізраїльських та американських об’єктів.

Нещодавно оглядач The Independent Роберт Фокс заявив, що поведінка Володимира Путіна стає дедалі непередбачуванішою, а його останні виступи та заяви свідчать про зростаючий розрив із реальністю. На його думку, це підвищує ризики нових провокацій з боку Кремля.