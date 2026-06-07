Поведінка стає щоразу дивнішою: Путін наслідує Трампа і стає ще небезпечнішим, — The Independent

Російський диктатор Володимир Путін своїми хворобливим видом і заявами на ПМЕФ показав, що втрачає зв'язок з реальністю. Патерни поведінки глави Кремля з президентом США Дональдом Трампом наштовхують експертів на неприємні висновки.

Оглядач Роберт Фокс переконаний, що вчинки і заяви Путіна на Пітерському міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) показують зростання непередбачуваності в діях диктатора РФ. Про це він написав у своїй колонці для The Independent.

Пан Фокс відзначає, що цього тижня світ побачив Путіна з іншого боку, де той стверджує про успіхи його армії на фронті. Однак ці заяви "далекі від реальності і виглядають відверто дико на тлі того, що відбувається насправді".

Аналітики все частіше проводять паралелі між поведінкою Путіна і зростаючою непередбачуваністю Дональда Трампа. Колишня радниця з питань Росії трьох американських президентів Фіона Гілл підтвердила, що Путін стає "дедалі дивнішим", але його "не варто недооцінювати".

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"Відсутність прогресу на фронті штовхає Кремль до нових провокацій. Москва намагається представити Європу головним ворогом, звинувачуючи європейські армії і промисловість у забезпеченні України дронами. При цьому навмисно замовчується факт, що Україна сьогодні є світовим лідером у виробництві та застосуванні безпілотників і вже навчає цьому армії Західної Європи", — констатує оглядач.

Поведінки Трампа та Путіна нині стають все більш схожими Фото: Bloomberg

Пан Фокс вказує, що російські окупанти намагаються прорвати український "пояс фортець" на Донеччині, а без її захоплення Москва не зможе ні оголосити перемогу, ні сісти за стіл переговорів з Києвом. Влада України дала РФ зрозуміти, що не піде на будь-які територіальні поступки.

"Це підвищує ризик "операцій під фальшивим прапором" для виправдання розширення війни на Білорусь, країни Балтії та Східні Балкани, тобто фактичного нападу на партнерів по НАТО. Ризик зростання інсценованих аварій на атомних електростанціях теж наростають, і це викликає пересторогу", — йдеться в матеріалі.

Незважаючи на те, що Росія досі зберігає певні переваги перед Україною, коло радників і ідеологів Путіна невпинно звужується і старіє. Фокс переконаний, що формули "перемоги, перемир'я чи угоди вони так і не знайшли", а самі вони перебувають у глухому куті, в якому повернуться до старих методів — зброї масового ураження (хімічної чи біологічної).

Оксфордський професор всесвітньої історії Пітер Франкопан вважає падіння режиму Путіна тригером до анархії в регіонах, де зосереджені "арсенали справді жахливих речей". А сам автор матеріалу припускає, що погіршення психічного і фізичного стану Путіна стало причиною того, що "світ зараз перебуває в більшій небезпеці, ніж будь-коли за все його життя", як раніше говорив начальник штабу британських збройних сил Річард Найтон.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Сибіга попереджує Путіна і РФ про катастрофічні наслідки. Він вказує, що відмова від прямих перемовин із Києвом означатиме, що все для Росії "лише погіршуватиметься".

Згодом стало відомо, що Ердоган поступово відвертається від Путіна. Експерти вказують, що Анкара обирає допомогти Україні зміцнити свої позиції в регіоні, де раніше мала вплив Москва.