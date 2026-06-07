Поведение становится все более странным: Путин подражает Трампу и становится еще опаснее, — The Independent

Российский диктатор Владимир Путин своим болезненным видом и заявлениями на ПМЭФ показал, что теряет связь с реальностью. Паттерны поведения главы Кремля с президентом США Дональдом Трампом наталкивают экспертов на неприятные выводы.

Обозреватель Роберт Фокс убежден, что поступки и заявления Путина на Питерском международном экономическом форуме (ПМЭФ) показывают рост непредсказуемости в действиях диктатора РФ. Об этом он написал в своей колонке для The Independent.

Господин Фокс отмечает, что на этой неделе мир увидел Путина с другой стороны, где тот утверждает об успехах его армии на фронте. Однако эти заявления "далеки от реальности и выглядят откровенно дико на фоне того, что происходит на самом деле".

Аналитики все чаще проводят параллели между поведением Путина и растущей непредсказуемостью Дональда Трампа. Бывшая советница по вопросам России трех американских президентов Фиона Хилл подтвердила, что Путин становится "все более странным", но его "не стоит недооценивать".

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"Отсутствие прогресса на фронте толкает Кремль к новым провокациям. Москва пытается представить Европу главным врагом, обвиняя европейские армии и промышленность в обеспечении Украины дронами. При этом намеренно замалчивается факт, что Украина сегодня является мировым лидером в производстве и применении беспилотников и уже обучает этому армии Западной Европы", — констатирует обозреватель.

Поведение Трампа и Путина сейчас становятся все более похожими Фото: Bloomberg

Господин Фокс указывает, что российские оккупанты пытаются прорвать украинский "пояс крепостей" на Донетчине, а без ее захвата Москва не сможет ни объявить победу, ни сесть за стол переговоров с Киевом. Власти Украины дали РФ понять, что не пойдет на какие-либо территориальные уступки.

"Это повышает риск "операций под фальшивым флагом" для оправдания расширения войны на Беларусь, страны Балтии и Восточные Балканы, то есть фактического нападения на партнеров по НАТО. Риск роста инсценированных аварий на атомных электростанциях тоже нарастают, и это вызывает предостережение", — говорится в материале.

Несмотря на то, что Россия до сих пор сохраняет определенные преимущества перед Украиной, круг советников и идеологов Путина постоянно сужается и стареет. Фокс убежден, что формулы "победы, перемирия или соглашения они так и не нашли", а сами они находятся в тупике, в котором вернутся к старым методам — оружию массового поражения (химическому или биологическому).

Оксфордский профессор всемирной истории Питер Франкопан считает падение режима Путина триггером к анархии в регионах, где сосредоточены "арсеналы действительно ужасных вещей". А сам автор материала предполагает, что ухудшение психического и физического состояния Путина стало причиной того, что "мир сейчас находится в большей опасности, чем когда-либо за всю его жизнь", как ранее говорил начальник штаба британских вооруженных сил Ричард Найтон.

Ранее Фокус сообщал о том, как Сибига предупреждает Путина и РФ о катастрофических последствиях. Он указывает, что отказ от прямых переговоров с Киевом будет означать, что все для России "будет только ухудшаться".

Впоследствии стало известно, что Эрдоган постепенно отворачивается от Путина. Эксперты указывают, что Анкара выбирает помочь Украине укрепить свои позиции в регионе, где ранее имела влияние Москва.