"Упустил шанс выйти из войны": Сибига предупреждает Путина и РФ о катастрофических последствиях (фото)

Глава МИД Украины Андрей Сибига указывает, что отказ российского лидера Владимира Путина от прямых переговоров с Киевом будет иметь последствия для РФ. По мнению главного дипломата, все для России "будет только ухудшаться".

Господин Сибига указывает, что РФ столкнется с серьезными последствиями для себя, потому что "потери на поле боя будут продолжать расти, а поражения будут становиться все более унизительными". Об этом глава МИД написал в своем X/.

"Экономика будет углубляться в рецессию. Рабочих мест будет становиться меньше, налоги будут расти, а инфляция ударит прежде всего по самым уязвимым. В России уже нет безопасных мест, которые были бы защищены от дальнобойных санкций Украины. Но их интенсивность будет продолжать расти", — указывает глава МИД.

По его мнению, РФ будет ждать усиление международного давления и использование замороженных активов. А впоследствии политикам России следует ждать запрета на въезд в разные страны и придется столкнуться с "неизбежной ответственностью за преступления".

Відео дня

Сибига об отказе Путина от прямых переговоров Фото: скриншот

"И все это потому, что фанатик в Кремле хочет сохранить власть любой ценой и готов пожертвовать будущим своей страны и убить миллионы людей ради своих безумных иллюзий. Все это потому, что он не хочет признать простую истину: он никогда не достигнет своих целей на поле боя, и ему лучше отказаться от напрасных надежд на скорый крах Украины, ослабление поддержки со стороны партнеров или снижение давления на Россию", — подчеркивает Сибига.

Глава МИД заключает, что РФ все равно придется принять дипломатическое решение, но условия "будут значительно хуже". Он добавляет, что отказ Путина от мира должен привести "к существенному усилению международного давления на Россию и увеличению поддержки Украины".

Ранее Фокус сообщал, как Зеленский обратился к Путину с открытым письмом. В нем лидер Украины предложил главе РФ закончить войну в формате "один на один", в очередной раз предложив встречу

Впоследствии стало известно, зачем Зеленский написал открытое письмо перед большой речью Кремля. Эксперты говорят, что письмо в очередной раз демонстрирует западным партнерам, что проблема заключается не в формате переговоров и не в поиске площадки для встречи.